Ginevra Lamborghini attacca Signorini dopo le sue dichiarazioni: “Scivolone di cattivo gusto” (FOTO)

Ginevra Lamborghini ha deciso di replicare alle dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini in occasione di un’intervista pubblicata sul sito del GF Vip. Il conduttore aveva motivato la mancata partecipazione della figlia d’arte nella casa più spiata d’Italia asserendo che la dama avesse fatto pretese assurde.

A distanza di un paio di giorni da tali dichiarazioni, però, la diretta interessata ha deciso di replicare attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. La sorella di Elettra ha smentito categoricamente tutte le affermazioni del presentatore. Vediamo cosa è accaduto.

La querelle tra Ginevra e Signorini

In queste ore è in atto una querelle tra Ginevra Lamborghini e Alfonso Signorini. I telespettatori avevano scoperto che la ragazza avrebbe fatto parte del cast del reality show, ma qualcosa è andato storto. Alfonso Ha svelato che la protagonista avesse imposto dei paletti contrattuali inaccettabili. Nello specifico, avrebbe vincolato la sua presenza alla necessità di non parlare affatto della sua famiglia e di sua sorella. Il conduttore, allora, ha deciso di non darle questa opportunità e di lasciarla a casa.

Ginevra, dal canto suo, è rimasta in silenzio per un paio di giorni, ma poi ha deciso di intervenire. La ragazza ha pubblicato una Instagram Stories alquanto esplicita contro il presentatore e gli autori del programma. In particolar modo, ha detto di essere alquanto stupefatta di dover sentir parlare di “presunte pretese” avanzate da lei in fase contrattuale. A stupirla ancor di più, però, è l’immensa lacuna professionale dimostrata da alcuni soggetti. (Continua dopo la foto)

La Lamborghini furiosa con Alfonso

Il riferimento di Ginevra Lamborghini alle parole di Alfonso Signorini è stato palese. In seguito, la fanciulla ha anche aggiunto che la sua partecipazione al GF Vip non fosse affatto ufficiale. Sta di fatto che è rimasta spiazzata quando ha sentito dare per certa la notizia inerente il suo ingresso. Stando alle parole rivelate dalla protagonista, dunque, pare sia stata lei a declinare l’invito, ma non per pretese contrattuali, quanto per altre ragioni.

Infine, la sorella di Elettra ha concluso il suo intervento dicendo che questo sia stato uno scivolone assurdo e decisamente di cattivo gusto da parte, quasi certamente, di Alfonso. Insomma, per coloro i quali continuavano a sperare in un ripensamento da parte di ambo le parti, che consentisse alla ragazza di entrare in casa, dovranno abbandonare definitivamente l’ipotesi.