GF Vip, Filippo Nardi insulta Giulia Salemi: “Stai sempre a 90° ma sei piena di peli” (VIDEO)

Filippo Nardi è da poco entrato nella casa del GF Vip e già sta dando luogo a dinamiche estremamente movimentate, l’ultima vede protagonista lui e Giulia Salemi. I due erano seduti allegramente in giardino quando e stavano conversando in modo estremamente conviviale.

Ad un certo punto, però, il conte ha pronunciato una frase poco elegante nei confronti dell’influencer. Quest’ultima ha reagito malissimo, sta di fatto che ha obbligato il suo interlocutore a scusarsi pubblicamente specie con sua nonna che la guarda da casa. Vediamo cosa è successo.

La battuta infelice di Filippo Nardi

In queste ore tra Filippo Nardi e Giulia Salemi è nata una discussione parecchio movimentata nella casa del GF Vip. I due protagonisti stavano parlando in modo divertente quando, ad un certo punto, Filippo ha detto che la sua interlocutrice fosse piena di peli nella parte retrostante della schiena. L’influencer è rimasta senza parole ed ha chiesto al nuovo arrivato come avesse fatto a rendersi conto di questa cosa se lei è sempre estremamente vestita.

A quel punto, allora, Nardi ha detto di aver notato questo particolare perché la ragazza sta sempre a 90°, pertanto, non è difficile che si intraveda il suo fondoschiena. Dinanzi tali parole, la Salemi si è freddata ed ha guardato con sguardo alquanto perplesso il suo interlocutore. Nello specifico, gli ha chiesto quando mai l’avesse vista scomposta nella casa. In quel momento, resosi conto della gaffe, Nardi ha provato a rimediare. (Continua dopo il video)

La reazione di Giulia Salemi e del web

Il conte, infatti, ha detto di non aver voluto dare un’accezione negativa alle sue affermazioni. Giulia Salemi, però, è sembrata alquanto intransigente, sta di fatto che ha esortato Filippo Nardi a scusarsi. Tutta la famiglia dell’influencer, infatti, è sempre in collegamento per guardarla, compresa sua nonna. Per tale motivo, il suo interlocutore si sarebbe dovuto scusare soprattutto con lei.

Filippo, allora, si è rivolto verso la telecamera e si è scusato con la signora in questione. Il video, intanto, è divenuto virale sul web. Molte pagine di gossip lo hanno condiviso e gli utenti di Instagram lo hanno commentato. In molti sembrano schierarsi dalla parte dell’influencer. L’uscita di Filippo è sembrata davvero infelice e poco galante. Che sarà soggetta anche a ripercussioni durante la messa in onda di venerdì 18 dicembre? Non ci resta che attendere per scoprirlo.