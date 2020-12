Cristiano Malgioglio, chi è il fidanzato turco? Spunta un video privato

Cristiano Malgioglio è davvero fidanzato? La verità

Da un paio di settimane il pubblico di Canale 5 sta avendo modo di vedere Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5. E se il cantautore catanese è all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia, al di fuori si sta parlando molto della vita sentimentale del 70enne.

Da qualche anno quest’ultimo ha dichiarato di essere fidanzato con un ragazzo turco ma nell’ultimo periodo non si possono vedere a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Ma questo giovane esiste davvero oppure no? Stando a quanto riferito dal giornalista di Libero, Francesco Fredella, il paroliere siculo non sta mentendo.

Il gieffino è fidanzato con un 35enne turco: le prove

Ebbene sì, Cristiano Maglioglio è veramente fidanzato con un bellissimo ragazzo 35enne originario della Turchia. Stando a Francesco Fredella che ha visto le foto, colui che ha conquistato il cuore del gieffino è molto affascinante, carnagione olivastra, barba incolta e capelli mossi. Il cantautore catanese, che al momento è un inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5, attende con ansia qualche messaggio del giovane fidanzato.

Nei prossimi giorni, magari a Natale, arriverà una lettera o un aereo sul cielo di Cinecittà? Nel frattempo, in tanti sospettano che sia tutta una messa in scena. Ma il portale di Libero ha mostrato un’esclusiva, ovvero un filmato che prova la veridicità delle parole del gieffino. Una relazione sentimentale vissuta a distanza dopo il lockdown.

Cristiano Malgioglio mostra i messaggi e la foto del suo fidanzato

Lo scorso agosto Francesco Fredella, giornalista di Libero e opinionista di Barbara D’Urso, è stata a cena con Cristiano Malgioglio in una masseria pugliese. In quell’occasione il concorrente del Grande Fratello Vip 5 messaggiava continuamente col suo fidanzato turco. Per questo motivo il professionista si è incuriosito chiedendo al diretto interessato di fargli vedere le conversazioni col 35enne.

Ovviamente i messaggi erano in lingua turca e poi ha visto anche la foto del ragazzo. Il giornalista ha fatto sapere che è molto alto e bello. In pratica il paroliere catanese ha letteralmente perso la testa per lui. Pare che nel libro che sta scrivendo ci sarà anche un capitolo dedicato alla persona che gli ha rubato il cuore. Ecco il video in questione: