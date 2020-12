Stefano Bettarini, il vero motivo per cui è stato allontanato dal GF Vip: ‘ In Casa c’erano donne che…’

L’ex calciatore è tornato a parlare della sua squalifica dal reality. Se in un primo momento ha chiesto scusa ed era d’accordo con la decisione, adesso si è scagliato duramente contro il programma

Stefano Bettarini non ci sta: il vero motivo per cui è stato allontanato

Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip che è entrato in corsa è stato Stefano Bettarini. L’ex calciatore è entrato nella Casa con Selvaggia Roma e Giulia Salemi ma la sua permanenza nella Casa è durata appena tre giorni. Infatti, chiacchierando con i ragazzi si è lasciato sfuggire un’imprecazione e per questo la produzione ha deciso di squalificarlo.

All’inizio, quando Stefano Bettarini è stato ospite in studio dopo il provvedimento, era d’accordo con la decisione della produzione. Si è scusato e ha detto che era giusto così. Dopo poco, però, ha cambiato idea scrivendo sui social che si sentiva preso in giro, inserito “in un gioco al rialzo dello share“.

Ebbene, a distanza di qualche settimana Stefano ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ipotizzato qual è stato il vero motivo per cui la produzione ha deciso di squalificarlo alla prima occasione. Ecco qui di seguito nell’articolo le sue dichiarazioni.

Bettarini: ‘Sono stato allontanato perchè c’erano donne con cui ho avuto una storia’

Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha ribadito il fatto di non aver usato una bestemmia, ma un intercalare toscano. È un’espressione sgradevole, a suo avviso, ma non una bestemmia e sono stati usati due pesi e due misure nei provvedimenti.

Non ha fatto nomi ma ha menzionato delle frasi sessiste e molto brutte pronunciate nel reality da altre persone che se la sono cavata con una ramanzina e basta. Poi ha fatto un’ipotesi ma che per lui è una certezza: “Lì ci sono donne con cui ho avuto una storia, qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e così ha chiesto la mia testa“.

Per molti non si tratta di Dayane, relazione ampiamente discussa pubblicamente, ma di Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, infatti, nell’accogliere Stefano Bettarini in Casa ha detto: “Stai attento a quello che dici“. Non sono mancate in queste settimane molte frecciatine alla trasmissione, prima o poi Alfonso Signorini replicherà a Stefano Bettarini?