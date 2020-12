Enzo Capo spiega il motivo per cui si era allontanato dai social

Chi segue Uomini e donne sicuramente conoscerà Enzo Capo. L’ex cavaliere del trono over si è fatto conoscere sopratutto per la sua tormentata storia d’amore con Pamela Barretta. I due dopo vari tira e molla hanno deciso di lasciarsi anche se le loro incomprensioni sono finite in tribunale. Nonostante l’addio del cavaliere dal programma della De Filippi, Enzo Capo continua ad essere molto attivo sui social (dove tra l’altro è moto seguito). E proprio i suoi follower avevano notato che il noto imprenditore ormai erano settimane che era scomparso.

L’ex cavaliere di Uomini e donne ha perso suo padre: “Il Covid l’ha portato via”

Enzo Capo con una diretta su Instagram ha fatto sapere che in queste settimane non è stato presente sui social per un motivo molto grave. Si tratta, infatti, di un lutto inaspettato, ovvero della morte del suo papà.

L’imprenditore da anni si è trasferito a Budapest dove ha una serie di suite di lusso che fitta o vende a seconda delle scelte dei clienti. L’uomo, ovviamente, è subito tornato in Italia e come si vede dal video insieme alla sua nuova fiamma Lucrezia.

L’ex cavaliere di Uomini e donne, ha fatto sapere, quasi con le lacrime agli occhi che questi sono stati giorni molto complicati. La maledetta pandemia da Covid 19, che da quasi un anno sta distruggendo il mondo, ha portato via suo padre e per tale motivo ha preferito chiudersi nel suo dolore, e staccare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Capo (@enzocapoluxury)

L’amore dell’ex cavaliere di Uomini e donne a gonfie vele

Sempre attraverso la Instagram Sotries, Enzo Capo risponde anche alle tante domande dei fan che durante questa sua assenza si sono chiesti anche come procedesse con Lucrezia. La donna sembra aver rapito il suo cuore e non solo per la propria bellezza. Accantonata, la love stories con Pamela Barretta, l’ex cavaliere dall’estate scorsa è fidanzato felicemente con la modella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo Capo (@enzocapoluxury)

Enzo fa sapere che tutto procede a gonfie vele nel rapporto di coppia e da quando incontrato la giovane, nella sua vita tutto è cambiato. Nel video, infatti, Lucrezia è accanto a lui e voltandosi verso la fotocamera ha salutato tutti con un magnifico sorriso…