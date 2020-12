GF Vip, Rosalinda Cannavò confessa: ‘Sono innamorata di Dayane’

Dopo i problemi, gli scontri e i riavvicinamenti, l’attrice ha confessato a Giulia Salemi degli aspetti inediti di quello che sente per Dayane Mello. Ecco le sue parole.

GF Vip: amicizia in crisi tra Rosalinda e Dayane

In questi giorni ci sono degli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip da due amiche che da tre mesi si supportano e vivono sempre insieme: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Le due ragazze dall’inizio del reality hanno creato un bel rapporto fino ad arrivare a baci sulla bocca e dichiarazioni di amore. Dayane ha svelato a Rosalinda di essere un po’ innamorata di lei.

Tuttavia, negli ultimi giorni, tra le due le cose sembrano essere cambiate. Da qualche tempo i concorrenti hanno iniziato a mettere in guardia Rosalinda da Dayane. Secondo loro la modella ha una cattiva influenza su di lei e il rapporto tra loro è troppo morboso. Con i nuovi ingressi della settimana scorsa, di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet, Dayane Mello si è allontanata da Rosalinda e lei ha iniziato ad avere dei dubbi.

Rosalinda: ‘Sono innamorata di Dayane’

L’attrice prima si è lasciata andare alle lacrime nel magazzino e si è sfogata con Maria Teresa Ruta. Rosalinda era molto confusa riguardo il comportamento di Dayane perchè prima le dice di essere innamorata di lei, poi non la calcola per giorni per conoscere i nuovi arrivati. Inoltre, la modella brasiliana sembra essere interessata al televoto ma non ai reali sentimenti dell’attrice.

Poche ore dopo questo sfogo e dopo qualche confronto con Dayane Mello, Rosalinda ha parlato con Giulia Salemi di quello che sta succedendo. L’attrice ha detto di volere molto bene a Dayane ma per molti aspetti non riescono a capirsi perchè sono molto diverse. Ha, inoltre, detto di non essere gelosa, per lei è una reazione normale. Fino a qualche giorno fa Dayane voleva fare il bagno nelle vasche con lei e adesso invece lo propone a Sonia.

“Io di Dayane sono innamorata in un certo senso, per me non c’è distinzione tra amore e amicizia” ha confidato a Giulia. È consapevole che molti le dicono di aprire gli occhi ma lei è sicura di una cosa soltanto: “Amo Dayane e l’accetto così com’è, vorrei che anche lei facesse lo stesso con me“. Che cosa succederà tra di loro?