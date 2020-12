Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini shock: ‘Dietro il loro astio c’è un motivo ben più grave che stanno nascondendo’

Sembra ci sia molto di più dietro all’antipatia tra i due influencer ora concorrenti di Grande Fratello Vip. Ecco le ultime indiscrezioni

Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: un astio insanabile?

La settimana scorsa è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini. Alfonso Signorini l’ha presentata come un’influencer con qualche cricca con Tommaso Zorzi. In molti ricorderanno il percorso a Uomini e Donne. Prima ha corteggiato Claudio D’Angelo e poi è diventata tronista. Ha fatto la sua scelta e ha vissuto con Emanuele Mauti una storia d’amore di qualche mese.

Appena entrata, Sonia ha avuto uno scontro molto acceso con Tommaso. Le liti sono andate avanti per giorni. Lei lo accusa di averla presa in giro pubblicamente sui social facendo anche il conato del vomito sulle sue foto. Poi, a qualche incontro Tommaso ha fatto finta di non conoscerla. Nell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini i due hanno affrontato di nuovo l’argomento e Tommaso ha fatto un passo indietro. Ha chiesto scusa e ha promesso un rapporto civile.

Tuttavia, Sonia, seppure contenta delle scuse pubbliche, ha pianto nel confessionale dicendo di essere molto ferita dal comportamento di Tommaso. Per lei non è stato facile essere insultata pubblicamente sulla scia di quello che le aveva detto lui sui social. Per il momento lo guarda ancora con diffidenza, ma ad oggi ci sono state delle rivelazioni inaspettate.

Alfonso Signorini: ‘Tra i due c’è qualcosa di molto più grave’

Alfonso Signorini è intervenuto a Casa Chi e ha parlato del burrascoso rapporto tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini. Il conduttore ha sorpreso tutti rivelando che l’astio che c’è tra di loro non si limita affatto a quello che hanno raccontato. Le Instagram Stories contro Sonia e il non salutarsi a degli eventi sono stupidaggini rispetto al vero motivo per il quale i due non si sopportano.

Alfonso li sta osservando molto attentamente in questi giorni perchè, anche se si sono abbracciati e riappacificati in diretta, continuano a guardarsi male e a tenersi a debita distanza. Il conduttore sta aspettando che il vero motivo della loro antipatia esca, altrimenti, lo ha promesso, ne parlerà nelle prossime puntate.

Ma cosa sarà successo tra loro? Qualcuno dice che c’entrano le relazioni di Sonia con Andrea Damante ed Eros Ramazzotti (da lei smentite) ma mal sopportate da Tommaso essendo molto amico di Giulia De Lellis e Aurora Ramazzotti. Sicuramente ne scopriremo di più a breve.