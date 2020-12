Il Paradiso delle signore trama 21 dicembre: Marcello torna in caffetteria, Adelaide allontana Beatrice

Per tutto il periodo natalizio, Il Paradiso delle signore continuerà ad andare in onda per tenere compagnia ai telespettatori, pertanto, andiamo a vedere quello che accadrà lunedì 21 dicembre. In tale occasione, i vari protagonisti della soap opera saranno impegnati nell’organizzazione del Natale.

Marcello, dal canto suo, non sarà affatto nel mood natalizio in quanto è devastato dal dolore per essere stato lasciato da Roberta. Il ritorno di Marta, invece, è sempre più vicino e Adelaide pianificherà un escamotage per allontanare Beatrice e i figli.

Trama 21 dicembre Marcello resta in caffetteria

Nella puntata del 21 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Silvia avrà l’umore a terra. Per tale motivo, Stefania e zia Ernesta proveranno a strapparle un sorriso esortandola a decorare l’albero di Natale insieme. Altro protagonista ad essere molto triste sarà Marcello. Il giovane non riuscirà a digerire di essere stato lasciato da Roberta e di averla fatta stare cos’ male, tuttavia, si capaciterà del fatto che era l’unico modo per salvarla.

Ad ogni modo, il ragazzo deciderà di non stravolgere ulteriormente la sua vita, per tale ragione resterà a lavorare in caffetteria. Laura e Salvatore, quindi, si troveranno costretti a licenziare la nuova cameriera Sofia Galbiati. Tuttavia, i due avranno un’idea per cecare di ricollocare nel mondo del lavoro la nuova arrivata. A tal proposito, parleranno con Clelia e le chiederanno di assumerla come nuova venere al grande magazzino per sostituire Roberta.

Il piano di Adelaide al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 21 dicembre, tutti saranno in fibrillazione per il Natale. In casa Amato, invece, Rocco, Salvatore, Armando e Marcello si attiveranno per dare luogo ai preparativi del 25 dicembre. L’assenza di Agnese, però, si farà sentire e non poco. A villa Guarnieri, invece, Adelaide architetterà un piano per tenere lontani Beatrice, Pietro e Serena nel periodo natalizio.

A tal proposito, la contessa offrirà loro un viaggio su di una nota località sciistica per trascorrere lì i giorni di festa. Il tutto, naturalmente, verrà pagato dal Circolo. Il ritorno di Marta, invece, sarà sempre più vicino. La moglie di Vittorio tornerà per la vigilia di Natale e l’idea di Conti è quella di trascorrere tale giorno insieme a sua cognata e ai suoi nipoti. Il direttore dello shopping center, però, è ignaro delle manovre manipolatorie che sta effettuando Adelaide.