Francesco Vecchi sbotta contro Daniela Martani a Mattino 5: “Cosa stai dicendo! Ripigliati!” (VIDEO)

Francesco Vecchi sbotta contro Daniela Martani

La prima parte della puntata di Mattino 5 in onda giovedì si è conclusa con una diatriba tra il conduttore e una sua ospite. Ebbene sì, Francesco Vecchi ha letteralmente perso la pazienza scagliandosi contro l’ex gieffina Daniela Martani. A provocare la discussione nello studio 7 di Cologno Monzese è stato l’approfondimento sull’emergenza sanitaria, sulle misure previste per l’imminente Natale e sui contagi che sono ancora alti.

L’ex hostess di Alitalia ha cercato di minimizzare la pericolosità del Covid-19 dicendo che da mesi le televisioni stanno facendo terrorismo psicologico. “È un’infezione dalla quale si guarisce nel 98% dei casi. La tendenza è fare una narrazione terroristica di questo Covid. Qualcuno muore ma noi non siamo eterni, dobbiamo forse far pace con il concetto di morte”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello. Affermazioni che non sono piaciute al collega di Federica Panicucci che ha sbottato così: “Ma che stai dicendo Daniela! Ripigliati!”.

Il giornalista non approva le dichiarazioni dell’ex gieffina

Difficilmente Francesco Vecchi perde la pazienza, ma stavolta Daniela Martani ha superato il limite. Infatti, a Mattino 5 il conduttore ha detto: “Ma che discorso è Daniela! Non è che si può dire che siccome si muore allora facciamoci gli affari nostri allora andiamo 300 all’ora in autostrada”. Il giornalista di Video news ha sottolineato nel suo programma di trovare assolutamente fuori luogo le affermazioni fatte dell’ex concorrente del Grande Fratello.

“Anche se la minoranza muore è una minoranza importante che va tutelata! È una lotteria che non possiamo permetterci di giocare, speravo fosse più razionale la tua difesa”, ha asserito il collega di Federica Panicucci visibilmente infastidito dalle dichiarazioni delle sua ospite che era in collegamento da Roma. (Continua dopo il video)

Francesco Vecchi saluta la Martani in modo brusco a Mattino 5

Chi ha seguito la puntata di Mattino 5 in onda giovedì ha assistito al battibecco a distanza tra Francesco Vecchi e Daniela Martani. I due, durante il dibattito in diretta non sono riusciti a trovare un punto di incontro.

Il conduttore è giornalista, così, ha preferito chiudere il collegamento con l’ex gieffina lanciando la pubblicità. “Chiudo, ciao!”, ha detto il collega di Federica Panicucci salutando il suo pubblico visibilmente irritato per quanto accaduto prima.