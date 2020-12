GF Vip, Elisabetta Gregoraci stronca Giulia Salemi: “Mi scrivono che è in calore”

Elisabetta Gregoraci fa una diretta IG con Oppini ed Enock

Nonostante sia uscita da un paio di settimane dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. Di recente, ad esempio, l’ex moglie di Flavio Briatore che ha riabbracciato il figlio Nathan Falco, ha realizzato una diretta Instagram con altri due esclusi del reality show di Canale 5.

Stiamo parlando di Francesco Oppini ed Enock Barwuah che insieme alla 40enne calabrese hanno commentato le vicende degli inquilini rimasti ancora reclusi nell’appartamento più spiato d’Italia. E proprio l’amica speciale di Pierpaolo Pretelli ha fatto un’uscita poco felice scatenando delle polemiche sul web. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore al di fuori della casa di Cinecittà.

La 40enne calabrese legge un commento contro Giulia Salemi

Mentre stavano conversando nella diretta Instagram, Elisabetta Gregoraci ha voluto leggere un commento che una utente, probabilmente una sua follower, aveva fatto sull’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

“Mi scrivono che Giulia è in calore. Non so cosa stia succedendo di là. Stanno già facendo il primo atto”, ha letto l’ex moglie di Flavio Briatore, leggendo ad alta voce i commenti ricevuti durante la live. Un’affermazione che ha fatto non è piaciuta per niente al figlio di Alba Parietti, ma anche a tutti coloro che stavano assistendo alla chiacchierata tra ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Elisabetta Gregoraci nella bufera: il motivo

Gli attenti telespettatori del Grande Fratello Vip 5, però, hanno sottolineato che qualche settimana fa, Elisabetta Gregoraci, mentre era ancora reclusa nella casa più spiata d’Italia, aveva ricevuto un insulto simile. L’opinionista della quinta edizione del reality show, Antonella Elia, infatti, aveva definito la soubrette calabrese una “gatta in calore”. Il motivo?

Tutto era nato dal rapporto che l’ex moglie di Flavio Briatore aveva creato con Pierpaolo Pretelli. In quell’occasione la 40enne aveva fatto notare alla collega di Pupo questa sua uscita poco raffinata e carina da fire in prima serata su Canale 5. Durante quella diatriba a distanza, la showgirl l’aveva invitata a cambiare linguaggio perché il figlio Nathan Falco la guardava da casa. Dopo le affermazioni fatte in diretta Instagram, la donna di scuserà con la diretta interessata? Staremo a vedere prossime ore.