Uomini e Donne anticipazioni oggi: Gianluca lascia il trono, Gemma a letto con Maurizio

Oggi, venerdì 18 dicembre andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dai calendari Mediaset delle prossime settimane, il programma pomeridiano si concederà la solita pausa natalizia.

La trasmissione, a partire da lunedì 21 dicembre, infatti, non andrà in onda e tornerà su Canale 5 a gennaio. Per il momento non è ancora chiaro se il rientro sia subito dopo l’epifania, ovvero il 7, oppure direttamente lunedì 11 gennaio 2021. Ad ogni modo, prima di chiudere questa stagione, ecco cosa andrà in onda.

Oggi a Uomini e Donne: la scelta di Gianluca

L’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne riserva ai fan grandi colpi di scena, oggi, infatti, assisteremo a due importanti confessioni. La prima riguarderà Gianluca del trono classico, mentre la seconda Gemma degli over. In merito a De Matteis, il ragazzo ammetterà di non essere riuscito a trovare la persona adatta a lui, per tale motivo, deciderà di abbandonare il trono. La sua decisione lascerà dispiaciuti tutti i presenti, anche se non era difficile capire che il ragazzo non fosse più a suo agio.

Il tronista si lascerà andare alle lacrime e Maria De Filippi proverà a rincuorarlo. La donna le dirà che certe cose non possono nascere a comando, pertanto, se non è nato nulla con nessuna ragazza, è assolutamente giusto che decida di andare via. Probabilmente, a renderlo così restio nei confronti di tutte le ragazze è il fatto che il protagonista non sia ancora del tutto pronto per cominciare una nuova relazione.

L’annuncio di Gemma e Maurizio

Dopo essersi sfogato e aver salutato tutti, dunque, Gianluca lascerà lo studio. Il giovane, però, non potrà abbracciare la conduttrice in quanto sprovvista di mascherina. Ad ogni modo, i colpi di scena non sono finiti qui nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Tra gli esponenti del trono over, infatti, ci penseranno Gemma e Maurizio a spiazzare tutti. I due si stanno trovando davvero molto bene, per tale ragione, faranno un annuncio.

Nel corso della loro ultima esterna, i due si sono lasciati andare alla passione e sono andati a letto insieme. Questa confessione, naturalmente, non potrà che infuocare lo studio. Soprattutto Tina e Gianni, infatti, daranno luogo a battutine piccanti e commenti pungenti nei confronti della dama bianca. Per scoprire cos’altro è accaduto, però, i telespettatori dovranno attendere il periodo post natalizio.