Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 18 dicembre: Gemma a letto con Maurizio, Gianluca abdica

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Termina la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Ultimo giorno di messa in onda per il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Dal lunedì prossimo, infatti, il lo storico programma andrà in pausa per ben quindici giorni per via delle feste natalizie.

Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo lo sceneggiato spagnolo Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il quinto ed ultimo settimanale e del mese. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios ? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma Galgani e Maurizio a letto insieme

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si parlerà ancora una volta di Gemma Galgani. Ma le informazioni dell’appuntamento odierno sono davvero clamorose ed inaspettate. Chi segue il dating show di Maria De Filippi sa perfettamente che di recente la 70enne torinese si sta frequentando con Maurizio, un cavaliere di vent’anni più giovane di lei. Nelle precedenti uscite tra i due ci sono stati solo dei baci e addirittura lei, la scorsa puntata, gli ha dedicato anche un balletto sexy in studio con tanto di acqua addosso.

In settimana invece, stando al racconto dei diretti interessati, sono andati oltre alle coccole. In pratica, Gems e il suo spasimante hanno fatto l’amore. Ovviamente lei sarà al settimo cielo sembrando innamorata, lui soddisfatto di quanto accaduto. Sarà la volta buona per l’acerrima nemica di Tina Cipollari che ieri le ha fatto un gavettone? Staremo a vedere.

Trono classico: Gianluca De Matteis lascia il trono senza scelta

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che clamorosamente Gianluca De Matteis deciderà di abdicare al trono. In pratica, il ragazzo non essendo riuscito a costruire un rapporto stabile con le sue corteggiatrice e sentendosi inadatto al contesto, ha ritenuto opportuno gettare la spugna. In trasmissione piangerà tanto al punto di non riuscire a parlare.

A quel punto interverrà la padrona di casa Maria De Filippi che si dirà molto dispiaciuta. Tuttavia, la conduttrice pavese si renderà conto che le cose non possono avvenire a comando, forse il tronista non è ancora pronto per una storia d’amore. Quindi, il giovane abbraccerà tutti tranne la presentatrice che non ha la mascherina e che dirà che purtroppo glielo hanno vietato per dare il buon esempio.