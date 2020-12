Stefano Bettarini sbotta contro Signorini: “Mi ha bollato, ora non mi chiamano più a lavoro”

Stefano Bettarini tuona contro il Grande Fratello Vip

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Stefano Bettarini settimane fa è stato squalificato dal reality show di Canale 5.

Nell’ultimo numero del magazine Oggi, l’ex calciatore della Sampdoria si è scagliato contro gli autori del programma targato Endmol Shine Italy che secondi lui userebbero due pesi e due misure. Inoltre, lo sportivo ha espresso un giudizio negativo anche per il conduttore Alfonso Signorini, reo di averlo ‘bollato’ come bestemmiatore. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex gieffino.

L’ex calciatore contro Alfonso Signorini

Intervistato dal periodico diretto da Umberto Brindani, un arrabbiato Stefano Bettarini ha detto che al Grande Fratello Vip 5 non ha bestemmiato e quella definizione è infamante, offende lui stesso, la sua famiglia e rischia di etichettarlo danneggiandolo soprattutto sul lavoro.

Quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini lo ha convinto che aveva fatto qualcosa di terribile. “Ha ingigantito una mia affermazione stonata, un’esclamazione impulsiva, trasformandola davanti al pubblico in qualcosa di imperdonabile. Come se non bastasse, da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono stato più chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”, ha tuonato l’ex marito di Simona Ventura.

Stefano Bettarini trattato diversamente? L’accusa

Parlando col giornalista del settimanale Oggi, Stefano Bettarini ha alluso a Francesco Oppini, senza fare il suo nome, che in passato si era lasciato andare a frasi sessiste che però non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5. “Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo. C’è un falso moralismo. Perché hanno insistito affinché io firmassi un contratto senza l’intermediazione del mio manager?”, ha detto lo sportivo.

Poi quest’ultimo ha parlato anche di Mario Balotelli quando fece un’uscita infelice nei confronti della modella brasiliana. “Le risate del conduttore quando Dayane Mello ha detto che il flirt con me è stata una semplice scopa*a. Se lo avesse detto un uomo?”, ha tuonato l’ex gieffino. Dopo tali affermazioni, arriverà la replica da parte dei diretti interessati o lasceranno scorrere il tutto? Non rimane che attendere.