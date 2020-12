Morgan fatto fuori da Sanremo Giovani sbotta contro Amadeus: “Sei una me*da umana, non mi fanno entrare” (FOTO)

Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani

Non c’è pace per Morgan. Il noto cantautore di Muggiò dopo la squalifica dello scorso anno dal Festival della canzone italiana in gara con Bugo, giovedì sera avrebbe dovuto essere uno dei giurati di Sanremo Giovani. Purtroppo per lui non è stato così. Il motivo? In seguito alla sua reazione poco pacata per l’esclusione dal della kermesse canora in programma dal prossimo 3 marzo 2021.

Per tale ragione sembra che Marco Castoldi sia stato fatto fuori dalla giuria. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto e cosa contengono i messaggi WhatsApp che ha inviato al conduttore Amadeus. (Continua dopo il post)

Morgan è fuori dalla giuria di #SanremoGiovani “in seguito al comportamento inaccettabile, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private”. Scelta giustissima così viste le parole e l’atteggiamento contro Amadeus, che non l’ha incluso tra i Big di #Sanremo2021 — Francesco Canino (@fraversion) December 17, 2020

Marco Castoldi tuona su Instagram

Dopo tale decisione, Morgan è sbottato sul suo profilo Instagram scagliandosi contro Amadeus. Secondo il cantautore lombardo qualcuno gli avrebbe impedito di fare il tampone per il Covid-19 che gli serviva per accedere sul palcoscenico di Sanremo Giovani.

“Dove giunto per lavoro e non certo per vacanza. Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare! Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?”, ha tuonato Marco Castoldi.

Morgan contro Amadeus: la loro messaggistica su WhatsApp

Sul suo account Instagram, Morgan ha mostrato a tutti i suoi follower i messaggi privati che di è scambiato contro il conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo Amadeus.

“Non sia mai, non son volgare ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi, allora me lo dica in fretta che io lo farei venire. Già da questa cameretta e facciamo vedere a tutti che succede ma in diretta. Così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà. Chi è la persona corretta e quali sono i farabutti. Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare facendo finta di avere ragione”, ha scritto il cantautore scagliandosi con toni forti contro il conduttore Rai.