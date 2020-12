GF Vip, Patrizia De Blanck confessa: “Nella mia camera c’erano due topi…” ecco perché l’ha nascosto

Nel corso di un’intervista con il settimanale Nuovo, Patrizia De Blanck ha fatto una confessione sui topi presenti nella casa del GF Vip. Per molto tempo si è discusso della presenza dei ratti nella stanza della contessa.

Diversi coinquilini hanno mosso delle pesanti insinuazioni sulla donna e la sua scarsa igiene personale. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, è stata la diretta interessata a confermare tutto. Vediamo cosa ha detto.

La contessa De Blanck confessa la presenza dei topi

Patrizia De Blanck ha confermato che nella sua camera ci fossero dei topi. Nello specifico, la donna ha ammesso che fossero presenti ben due topi. Uno più piccolo, che dopo poco tempo è sparito e non lo ha più trovato, e uno più grande. Quest’ultimo le ha fatto compagnia per diverso tempo. Ad ogni modo, la contessa ha detto di non essersi mai scandalizzata più di tanto per la cosa, anzi. La donna ha dichiarato di non capire per quale ragione la maggior parte delle persone odino i ratti, quando in realtà sono così carini.

Durante l’intervista, la De Blanck ha anche parlato delle condizioni generali in cui riversava la sua stanza e il suo bagno personale. A tal proposito, ha detto che, più volte, ha informato gli autori del fatto che, soprattutto, nel bagno ci fossero degli odori orribili. Tale stanza, infatti, è priva di aeratori e finestre.

Il timore di Patrizia al GF Vip

Ad ogni modo, l’ex gieffina ha detto di non essersi lamentata più di tanto, in quanto temeva che gli autori la obbligassero ad andare nella stanza con tutti gli altri ragazzi. Per tale motivo, ha confessato che, prima di entrare in bagno, si tappava il naso e tirava avanti fino a quando non è stata eliminata dalla casa. Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck sui topi, ovviamente, hanno scosso molto l’animo degli utenti del web.

In molti non sono riusciti a trattenere lo sdegno e l’orrore nell’immaginare di convivere con dei ratti. Tali animali, infatti, vengono reputati come portatori di malattie e di cattivi odori. A quanto pere, le dichiarazioni degli ex coinquilini della contessa erano tutte vere e non frutto di illazioni fatte solo per mettere in cattiva luce la donna. Adesso non ci resta che attendere per vedere se la vicenda verrà affrontata anche durante la prossima puntata del GF Vip.