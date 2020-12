Grande Fratello Vip: scoppia la polemica per una domanda sul contratto dei vip censurata dalla regia

Cristiano Malgioglio ha fatto una domanda molto scomoda a Giacomo Urtis sul contratto. Questo ha scatenato la polemica nel web.

GF Vip: Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis parlano del contratto

Al Grande Fratello Vip ogni “vippone” deve necessariamente firmare un contratto prima di partecipare al reality. Da parte del pubblico c’è sempre molta curiosità su questo contratto e nel tempo si è scoperto che i vip devono pagare una penale se decidono di ritirarsi, che sono pagati a puntata in modo molto diverso a seconda del background del personaggio. Ovviamente sono anche avvertiti su tutto ciò che comporta la squalifica.

Ebbene, poche ore fa Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis hanno iniziato a parlare del loro contratto personale. La regia ha subito censurato queste immagini ma tanto è bastato per far scoppiare una vera e propria polemica sul web. Ecco qui di seguito che cosa sta succedendo.

Scoppia la polemica: è tutto programmato?

Cristiano Malgioglio ha chiesto a Giacomo Urtis: “Tu quante puntate hai nel tuo contratto? Dieci?“. La regia, dopo questa domanda, ha staccato immediatamente e ha cambiato inquadratura mostrando altri concorrenti. In molti affezionati, che seguono costantemente la diretta, è sorto una grandissimo dubbio: come è possibile che sul contratto sia indicato il numero delle puntate che farà un vip? Come fa la produzione a sapere se andrà al televoto, se verrà eliminato dal Grande Fratello Vip?

Molti sui social hanno già gridato al complotto, alla prova che il programma è totalmente pilotato e non c’è nulla di vero e spontaneo. Tanti pensano che anche le dinamiche in Casa siano create appositamente e non perchè nascono naturalmente nei concorrenti. Molti sono convinti che la produzione giochi con i personaggi salvaguardando i più famosi. Tuttavia, abbiamo visto più volte eliminazioni inaspettate e l’importanza del televoto che ha spostato gli equilibri. Voi che cosa ne pensate?

Le ultime novità

In Casa in questi giorni c’è stato un po’ di scompiglio. Tommaso Zorzi ha nominato a sorpresa la sua grande amica Stefania Orlando e questo ha creato discussioni per giorni non solo tra loro, ma anche tra gli altri concorrenti. Rosalinda, invece, ha messo in dubbio le parole di Dayane nei suoi confronti ammettendo di essere un po’ innamorata di lei, in un certo senso. I nuovi concorrenti hanno rotto un po’ gli equilibri, ma sono in arrivo anche altri vip.