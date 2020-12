Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi: ecco quanto guadagnano per la sponsorizzazione di prodotti su Instagram

Sono state rivelate le cifre guadagnate da alcune influencer per la sponsorizzazioni di alcuni prodotti su Instagram. Ecco che cosa è emerso.

Le influencer e la sponsorizzazioni dei prodotti

Ad oggi è ormai abitudine vedere persone diventare popolari dopo la partecipazione ad un programma televisivo che subito dopo iniziano a sponsorizzare prodotti sui social. Avrete presente qualcuno di Uomini e Donne, Temptation Island o il Grande Fratello, giusto?

Le varie aziende, approfittando della popolarità acquisita da queste persone, propone loro un contratto di sponsorizzazione e vengono pagate profumatamente per farlo. Per questo motivo ormai in molti mettono in dubbio la veridicità dei programmi e dei loro protagonisti perchè i soldi attirano molte persone e spesso fingono solo per ottenere i contratti con le aziende. Sui social c’è da anni molta ironia su questo aspetto, ma anche molta diffidenza.

In queste ore sono emerse le cifre percepite da tre influencer in particolare: Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi. Quest’ultima ha partecipato al Grande Fratello e continua a partecipare alle trasmissioni televisive di Barbara D’Urso come opinionista. Rosa Perrotta è stata una tronista di Uomini e Donne, ha scelto Pietro Tartaglione e da poco sono diventati genitori del piccolo Domenico. Giulia De Lellis, da corteggiatrice di Andrea Damante, ha avuto un grandissimo successo prima sui social, poi come attrice e pubblicando un libro sul tradimento subìto dal suo ex.

Ecco quanto guadagnano Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi

Annalisa Biasi dal portale VeryInutilPeople ha riportato l’esperienza di una piccola imprenditrice che ha cercato proprio queste influencer per far sponsorizzare i propri prodotti. Pare che la ragazza abbia pubblicato su Instagram pezzi di mail che si è scambiata con i manager di Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi.

Secondo quanto emerso Guendalina Tavassi (seguita da 1,1 milioni di follower) per una storia su Instagram in cui sponsorizza un prodotto chiederebbe 2.000 euro. Mentre Rosa Perrotta pochi di più, 2.500 euro. L’ex tronista è seguita da 1,6 milioni di follower. Tutt’altra cifra, invece, sarebbe richiesta dal team di Giulia De Lellis. Lei è seguita da più di 4 milioni di persone su Instagram e quindi vorrebbe ben 10.000 euro per un post o per tre storie consecutive. Che cosa ne pensate di queste cifre?