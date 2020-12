Barbara D’Urso smascherata, s’inventa la medium certificata dall’Università: arriva la smentita (FOTO)

Barbara D’Urso presenta a Pomeriggio Cinque una medium

Barbara D’Urso ha commesso una gaffe colossale e ora ne sta pagando le conseguenze. E se qualche minuto prima a Pomeriggio Cinque ha fatto sapere al suo pubblico che non avveniva la tradizionale liquefazione del sangue di San Gennaro, nella seconda parte la conduttrice napoletana ha invitato una medium in grado di comunicare con entità e gli angeli.

Fin qui nulla di strano per tutti coloro che ci credono, la cosa assurda è stata la presentazione della donna da parte di Carmelita. Quest’ultima, infatti, ha detto ai telespettatori di Canale 5 e agli ospiti in studio e in collegamento, che la donna è certificata da parte dell’Università di Pavia. In pratica, sarebbe stata accreditata da punto di vista accademico qualcuno che parla con i morti. Un’assurdità che è stata seccamente smentita.

Medium certificata dall’Università di Pavia? La secca smentita

Tutto è partito da un tweet condiviso dal profilo ufficiale di Pomeriggio Cinque, lo storico rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. “Siamo in diretta dal Duomo di Napoli dove non si è ancora rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia”, ha scritto la redazione sul noto social network.

Il medesimo annuncio è stato fatto in diretta a professionista partenopea. Nella seconda parte quest’ultima ha presentato la medium che ha avuto anche un battibecco con Alessandro Cecchi Paone in collegamento da Roma.

L’ateneo lombardo smentisce Barbara D’Urso

Alcuni telespettatori di Pomeriggio Cinque, davanti a quel certificata hanno chiesto chiarimenti all’Ateneo della città lombarda. E il giorno seguente è giunta la risposta ufficiale, sdegnata: “Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium”, hanno chiarito dall’account. Certificato, questo sì”. Una risposta secca apparsa sotto il post pubblicato sul profilo Twitter del programma pomeridiano di Canale 5.

Stavolta Barbara D’Urso l’ha sparata grossa. Nella prossima puntata chiederà scusa per la clamorosa gaffe commessa in diretta televisiva? Ovviamente anche il popolo del web ha criticato la conduttrice Mediaset. Nel frattempo ecco la foto che mostra la replica dell’ateneo: