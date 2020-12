Oroscopo 19 dicembre 2020: i Leone rialzano la cresta, Capricorno urge riposo

L’Oroscopo del 19 dicembre 2020 annuncia una bella ripresa per Cancro e Leone, specie dal punto di vista lavorativo. I Capricorno, invece, sono un po’ troppo stanchi, mentre i Sagittario continuano a vivere una fase ascendente.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata energica, pertanto, approfittatene per risolvere le questioni più scoccianti e legate alla burocrazia. Oggi, però, non mancherà qualche piccolo impedimento che vi spingerà a cimentarvi in nuove sfide. Prendete queste situazioni come occasioni per migliorare.

Toro. Momento molto interessante per quanto riguarda le finanze. A partire da oggi avrete la possibilità di rimpinguarvi sotto questo punto di vista. In ambito sentimentale, invece, è opportuno mantenere la calma e evitare di dare luogo a sfuriate troppo estreme. rimandate i chiarimenti.

Gemelli. Periodo molto intrigante per quanto riguarda l’amore. Sono favoriti i nuovi incontri e le relazioni nate da poco tempo. In campo professionale, invece, avete una gran voglia di mettervi in gioco. Per tale motivo, non esitate e cogliete al volo le occasioni che vi si presenteranno dinanzi.

Cancro. Sta per avvicinarsi un periodo molto fortunato per quanto riguarda il lavoro. Per tale motivo, se siete in procinto di chiudere un accordo o un contratto, rimandate l’incontro di qualche giorno. Finalmente siete un po’ più sereni e rilassati, cosa che vi aiuterà moltissimo nei rapporti interpersonali.

Leone. Fase di ripresa in campo professionale. Se in questi giorni le vostre sicurezze hanno un po’ vacillato, a partire da oggi potrete, finalmente, recuperare. Se ricoprite ruoli di prestigio, riacquisirete il vostro solito fare da leader. L’amore, invece, è un po’ in vacanza, non state dando molta importanza alle relazioni di coppia.

Vergine. In questo periodo sono favorite le relazioni di coppia di vecchia data. Chi è in procinto di compiere dei passi importanti potrà ricevere delle belle sorprese. Anche dal punto di vista lavorativo sono in arrivo delle interessanti novità. Portate pazienza e non siate troppo esigenti.

Previsioni 19 dicembre fino a Pesci

Bilancia. Carpe diem. Questo è il motto che vi accompagnerà per questo periodo. In questo momento, infatti, è opportuno cogliere le occasioni al volo. State vivendo un momento davvero fortunato, per tale motivo, sarebbe un vero peccato sprecare delle occasioni. In amore siete un po’ distratti.

Scorpione. Momento ricco di opportunità per i nati sotto questo segno in campo professionale. Allargate i vostri orizzonti e prendete in considerazione anche delle collaborazioni che siete soliti reputare improbabili. In campo sentimentale, invece, tutto procede alla grande.

Sagittario. Oggi sono favorite le cose nuove, che siano nuovi progetti o nuovi amori, l’importante è che non abbiano nulla a che vedere con il vostro passato. Se svolgete mansioni per cui è fondamentale la comunicazione, in questo periodo sarete molto favoriti perché siete carismatici.

Capricorno. L’Oroscopo del 19 dicembre vi esorta al riposo. In questi giorni avete disperso molte energie, pertanto, è giunto il momento di ritagliarvi un po’ di tempo per voi. Evitate i conflitti, specie in campo professionale. Se delle cose non vi stanno bene, attendete tempi migliori per lamentarvi.

Acquario. Giornata molto intrigante per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi avrete l’opportunità di cimentarvi in nuove conoscenze e stabilire nuovi contatti anche in campo professionale. In amore non siate polemici e godetevi al meglio questo momento di tranquillità.

Pesci. Interessanti sviluppi in campo professionale. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare prima del previsto. In amore, invece, è opportuno attendere ancora un po’ di tempo prima di gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Imparate a stare da soli e ad apprezzare di più la vostra compagnia.