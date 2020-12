Elisabetta Gregoraci, l’ex manager smaschera Mino Magli: “Stava con me in quel periodo, me l’avrebbe detto”

Mino Magli ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto una storia?

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, una volta in studio Elisabetta Gregoraci è venuta a conoscenza grazie ad Alfonso Signorini che Mino Magli ha fatto delle confessioni scottanti su di lei. In pratica, l’imprenditore, più volte ospite a Live Non è la D’Urso, sosterrebbe di essere il suo ex fidanzato. Inoltre, pare che i due avrebbero avuto una storia mentre la soubrette calabrese stava Flavio Briatore.

Sulla vicenda di gossip, di recente è intervenuto l’ex manager dell’ex gieffina, Francesco Chiesa Soprani. Quest’ultimo ha fatto delle dichiarazioni molto importanti che scagionerebbero la conduttrice di Battiti Live.

Parla l’ex manager della 40enne calabrese

Ospite a Live Non è la D’Urso e nel corso di un’intervista al magazine Oggi, Mino Magli ha accusato Elisabetta Gregoraci di esser stata legata a lui all’inizio della sua frequentazione con Flavio Briatore, successivamente diventato suo marito. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia ha replicato alle accuse dell’imprenditore. In pratica, la 40enne calabrese ha affermato che Magli anni fa sarebbe stato solo un amico della sua famiglia e che avrebbe fatto una cosa schifosa.

Come accennato prima, sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Chiesa Soprani, l’ex manager della soubrette. L’uomo ha rivelato di aver avuto una relazione sentimentale con lei: “Lui sostiene di aver avuto una relazione con lei tra il 2005 e il 2007. Nello stesso periodo, però, Eli è stata legata prima a Matteo Cambi, poi ha avuto un’intesa con me, che andava al di là del rapporto professionale”.

Francesco Chiesa Soprani smaschera Mino Magli

Ma non è finita qui. Infatti, l’ex manager di Elisabetta Gregoraci ha confidato che dopo il loro flirt la 40enne ha conosciuto Flavio Briatore. “In quegli anni ci confidavamo tutto e mi avrebbe di sicuro parlato di lui”, ha dichiarato Francesco Chiesa Soprani.

Quest’ultimo, in pratica, ha seccamente smentito la versione di Mino Magli e confermando quella dell’ex inquina a casa del Grande Fratello Vip 5. Ad oggi no sappiamo se l’imprenditore che ha puntato il dito contro la showgirl subirà delle ripercussioni dal punto di vista legale. Ma sembra che la donna abbia intenzione di avviare azioni legali su colui che l’ha diffamata.