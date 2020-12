Franceska Pepe in guerra col GF Vip? L’indiscrezione: “Pare sia finita molto male” (FOTO)

Da un po’ di puntate i telespettatori del GF Vip si sono resi conto dell’assenza di Franceska Pepe dallo studio. In un primo momento si era pensato a qualche impedimento personale della modella, con il tempo, però, si sono fatte avanti delle ipotesi differenti.

L’influencer Amedeo Venza ha affrontato la vicenda ed ha raccontato di sospettare che tra la ragazza e gli autori sia accaduto qualcosa di estremamente serio. Andiamo a vedere cosa è trapelato.

Cosa è accaduto tra il GF Vip e Franceska Pepe

In questi giorni si sta molto parlando di Franceska Pepe e delle sue assenze durante le puntate del GF Vip. Per contratto, tutti i concorrenti che hanno preso parte al reality show, tranne quelli squalificati o che sono andati via volontariamente, sono tenuti a garantire un certo numero di puntate in studio. Ad ogni modo, da un bel po’ di messe in onda Franceska non si è affatto vista. I fan sfegatati della modella hanno cominciato a chiederle i motivi celati dietro questa decisione.

Ebbene, in un primo momento, lei ha spiegato di avere più piacere a guardare le puntate da casa in modo da commentarle live con i suoi fan. A distanza di un po’ di tempo, però, sono emersi dei retroscena differenti. Amedeo Venza, infatti, ha detto di essere convinto che la ragazza abbia avuto dei disguidi con gli autori del programma. La sua assenza in studio, dunque, potrebbe essere stata una precisa volontà del cast del reality show. (Continua dopo la foto)

Silenzio sospetto dalla modella

Una volta diffusa questa indiscrezione, molti utenti hanno cominciato a chiedere a Franceska Pepe di manifestare il suo punto di vista in merito ai rapporti che ha con i vertici del GF Vip. La ragazza, però, ha reagito in un modo un po’ atipico. Nello specifico, la protagonista si è trincerata dietro un rigoroso silenzio. Da un po’ di tempo, infatti, la modella è assente dai social, cosa alquanto strana considerando che è sempre stata molto attiva sul suo profilo Instagram.

Ricordiamo che la protagonista ha avuto dei disguidi molto accesi con alcuni ex coinquilini. Un po’ di tempo fa, addirittura, la Pepe ha avuto quasi una rissa con Matilde Brandi. Probabilmente, dunque, gli autori avrebbero deciso di interrompere la collaborazione con la ragazza in modo da evitare che simili episodi si verifichino nuovamente. Ad ogni modo, si attendono conferme da parte della diretta interessata.