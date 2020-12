Uomini e Donne puntata odierna: Riccardo delude Roberta dopo un rapporto intimo, lei va via

Uomini e Donne ha deciso di cambiare il palinsesto Mediaset andando in onda anche nei giorni 21 e 22 dicembre, pertanto, vediamo cosa accadrà nella puntata odierna. La precedente si era conclusa con Riccardo e Roberta seduti al centro dello studio.

I due hanno lasciato intendere di essere andati oltre e oggi si spiegheranno meglio. Ad ogni modo, l’idillico momento avrà breve durata in quanto i due avranno un diverbio molto acceso nel momento in cui lui accetterà di conoscere una nuova donna.

Spoiler puntata odierna: l’intimità tra Riccardo e Roberta

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, lunedì 21 dicembre, rivelano che Riccardo e Roberta racconteranno cosa sia accaduto tra loro. Dopo la precedente registrazione, lei è andata da lui a cercarlo. I due hanno, dunque, avuto l’opportunità di parlarsi e di chiarirsi. I protagonisti sono tornati a sentirsi telefonicamente fino a prendere anche un appuntamento. La loro esterna è stata estremamente piacevole. In tale occasione, infatti, hanno avuto l’opportunità di parlarsi e di avvicinarsi parecchio.

Entrambi, dunque, racconteranno di essersi trovati a vivere dei momenti davvero molto intimi. I presenti in studio rimarranno spiazzati e cominceranno a temere il peggio. Maria, ad un certo punto, informerà Riccardo del fatto che ci sia una nuova corteggiatrice pronta per corteggiarlo. Lui dirà di essere interessato a conoscerla e questo farà andare su tutte le furie la Di Padua.

Esterna speciale a Uomini e Donne

La donna, infatti, sbotterà contro il suo interlocutore e dirà di essere rimasta profondamente delusa da lui. A tal proposito, dichiarerà di voler interrompere la loro conoscenza in modo del tutto definitivo. Dopo la sfuriata, si alzerà e andrà via. A ripristinare un clima un po’ più sereno in studio ci penserà Davide. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, vedremo che il ragazzo dirà di aver fatto un’esterna bellissima con Beatrice.

I due sono stati a cena fuori, vestiti di tutto punto. Lui le ha detto di sentirsi come se fosse a cena con la sua fidanzata. Lei, invece, gli ha regalato una foto di lei da piccola e gli ha confessato di aver sentito parecchio la mancanza dell’unione familiare. A tal proposito, Donadei dirà che potrebbe essere lui la sua famiglia. In studio, Chiara rimarrà molto male, ma Davide la rassicurerà dicendo di non essere ancora sicuro della sua scelta, anche se non manca molto.