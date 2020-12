GF Vip, Pierpaolo Pretelli messo in guardia dai fan: “Elisabetta ti vuole…”

Elisabetta Gregoraci vuole Pierpaolo Pretelli?

In attesa della lunga diretta del venerdì, durante il giorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono state numerose sorprese per gran parte degli inquilini. Anche l’ex Velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio aereo da parte dei suoi fan e quelli di Elisabetta Gregoraci. E proprio la soubrette calabrese, nonostante ha più volte detto che tra lei e il 30enne è nato solamente un’amicizia speciale, da di fuori la situazione sembra essere del tutto differente. In che senso?

I fan dei due, ovvero i Gregorelli, nelle ultime ore sono tornarti a farsi sentire. In che modo? In pratica hanno fatto arrivare al fratello maggiore di Giulio la seguente frase che lascia poco spazio all’immaginazione: “Ely ti vuole“. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Aereo con striscione sul cielo di Cinecittà

Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli si è dato alla pazza gioia facendo ingelosire un po’ la diretta interessata. Nonostante quest’ultima gli ha detto di fare il suo percorso, la 40enne sembra essere ancora legata al 30enne.

Venerdì pomeriggio, prima della diretta il gieffino ha ricevuto un consiglio inatteso da parte dei suoi fan. Infatti, un aereo ha sorvolato sul cielo di Cinecittà dicendogli che la soubrette calabrese lo vuole. In pratica gli hanno fatto intendere che l’ex consorte di Flavio Briatore sarebbe disposta ad iniziare una storia d’amore con lui, ovviamente lontani dalle telecamere. Nello striscione c’era scritto: “La verità è fuori. Fidati”.

Pierpaolo Pretelli dubbioso sull’avvertimento dei fan

Dopo aver ricevuto tale sorpresa, Pierpaolo Pretelli ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori. Tuttavia, stando alla sua espressione, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha dato l’impressione al pubblico del Grande Fratello Vip 5 di non aver per nulla apprezzato l’avvertimento. Per caso il 30enne ha cambiato idea su Elisabetta Gregoraci?

Ricordiamo che la settimana scorsa il gieffino si è mostrato particolarmente turbato, dopo aver rivisto l’ex compagna Ariadna Romero. Il ragazzo sfogandosi con la coinquilina Maria Teresa Ruta sul rapporto con la madre di suo figlio, ha ammesso: “Forse c’è qualche ferita che devo chiudere anche con lei“.