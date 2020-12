GF Vip, malore in diretta per Maria Teresa Ruta: “Mi sento di svenire” i coinquilini la soccorrono

Nella puntata del 18 dicembre del GF Vip, Maria Teresa Ruta ha avuto un malore in diretta. La messa in onda è cominciata con un evento alquanto degno di nota, ovvero, la squalifica di Filippo Nardi per le frasi sessiste ai danni di diverse donne della casa.

Alfonso Signorini ha pesantemente redarguito il concorrente e anche gli utenti del web sono sembrati perfettamente in linea con il suo punto di vista. Ad ogni modo, la situazione è inaspettatamente degenerata quando la Ruta ha cominciato a stare male.

La squalifica di Filippo Nardi

Filippo Nardi è stato squalificato dal reality show per essersi reso protagonista di frasi decisamente poco garbate nei confronti delle donne. Il conte ha leso la dignità di alcune protagoniste della casa tra cui Rosalinda, Giulia e Maria Teresa, specie quest’ultima è rimasta così provata al punto da avere un malore in diretta. L’ex concorrente si è giustificato dicendo che le sue fasi non avessero nessuno sfondo sessista o violento, ma solo ironico.

In molti, però, non si sono trovati affatto d’accordo con il suo punto di vista, sta di fatto che non hanno potuto fare a meno di condannarlo. Ad ogni modo, dopo la strigliata da parte del conduttore, è arrivato anche il provvedimento disciplinare irrinunciabile. Filippo è stato squalificato. Nardi, allora, ha in poco tempo racimolato le sue cose ed ha varcato la soglia della porta rossa nel silenzio più totale. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il malore di Maria Teresa Ruta

Subito dopo l’avvenimento, Alfonso ha mandato in onda la pubblicità. In quel momento, i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, hanno assistito ad una scena molto triste. Maria Teresa Ruta, infatti, ha avuto un malore. La concorrente si è allontanata dai coinquilini ed è uscita nel giardino per prendere una boccata d’aria. Ad un certo punto, però, è stata costretta a fermarsi in quanto stava per svenire.

La donna, allora, si è seduta ed è stata soccorsa dai suoi coinquilini. Stefania Orlando ha chiesto che le venisse portata dell’acqua e zucchero per ripristinare le forze. La Ruta, allora, ha fatto piccoli sorsi e si è gradualmente ripresa. A quel punto, allora, ha detto che vedere certe scene le ha fatto tornare alla memoria il momenti in cui venne stuprata. Mentre faceva il suo racconto è scoppiata in lacrime ed è stata incoraggiata dai compagni d’avventura.