Elisabetta Gregoraci: disavventura nella notte, costretta a chiamare i pompieri (VIDEO)

Brutta disavventura per la Gregoraci

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha fatto una diretta Instagram con altri due ex gieffini, ovvero Francesco Opini ed Enock Barwuah. Una volta giunta nel suo palazzo la soubrette calabrese si è resa conto che la porta del suo appartamento romano non si apriva.

A quel punto, l’ex moglie di Flavio Briatore ha chiesto consigli a tutti coloro che la seguono sui social network e anche al figlio di Alba Parietti e il fratello di Mario Balotelli che erano in live con lei. Nonostante i vari tentativi, la 40enne non è riuscita ad aprirla. (Continua dopo il video)

L’ex gieffina rimane fuori nel pianerottolo: il motivo

Dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci si è recata a casa sua. Purtroppo però, l’ex gieffina non è riuscita ad entrare. Nel frattempo la 40enne stava realizzando una live su Instagram e ai follower ha detto: “Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi”, ha dichiarato la soubrette.

Quest’ultima, inoltre, ha dichiarato di aver fatto una diretta sul social per chiedere consigli o un aiuto. “Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre”, ha affermato Elisabetta con tono ironico.

Elisabetta Gregoraci chiama i pompieri

Mentre era in diretta su Instagram, Elisabetta Gregoraci ha detto che era disposta a svegliare qualcuno per farsi aprire dalla portiera. “Però si arrabbia sono le 2 e mezza di notte. Qualcuno venga a salvarmi. Invece di fare la pazza in diretta, forse è il caso che chiami qualcuno. Stasera mi tocca dormire sul pianerottolo. Ok forse è meglio che chiami i vigili del fuoco. Chiamo i pompieri no? Dite che prima è meglio che svegli la portiera?”, ha affermato l’ex moglie di Flavio Briatore.

Dopo essere rimasta nel pianerottolo per un’ora, per fortuna dono arrivati i pompieri che le hanno aperto la porta. A quel punto l’ex gieffina ha mangiato una tazza di latte coi biscotti ed è andata a dormire. Ecco una Storia della Gregoraci: