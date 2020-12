GF Vip, Tommaso Zorzi non lascia il reality: l’influencer cambia idea, ma non trova più i suoi vestiti (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata del GF Vip del 18 dicembre, Tommaso Zorzi ha avuto una crisi. L’influencer, infatti, ha racimolato tutte le sue cose e le ha messe in valigia in quanto ha dichiarato di voler andar via.

I suoi coinquilini hanno provato in tutti i modi a dissuaderlo, ma nessuno è sembrato riuscire nell’intento. Specie Maria Teresa e Stefania sono scoppiate in lacrime per intenerire il gieffino. All’indomani, dunque, il giovane ha preso la sua decisione.

La crisi di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha dichiarato di essere pronto a lasciare la casa del GF Vip. Il protagonista ha avuto una crisi nervosa ed ha detto di essere bloccato dagli attacchi d’ansia. A tal proposito, ha manifestato la necessità di abbandonare la casa. Maria Teresa, in primis, ha provato a fargli cambiare idea scoppiando in lacrime e dicendogli di non riuscire a continuare il reality show senza di lui. Il giovane, però, ha esortato la donna a non fare queste sceneggiate.

In seguito, poi, ci ha pensato Stefania a mostrare tutto il suo rammarico. Anche lei ha ammesso tra le lacrime di non essere in grado di rimanere in casa senza il suo fedele alleato. La Orlando, poi, ha provato a motivare il ragazzo spiegandogli tutti i vantaggi che perderebbe se rinunciasse a questa esperienza. La donna, non riuscendo a dissuadere il coinquilino dalla sua decisione, gli ha detto che sarebbe stata disposta ad uscire con lui. (Clicca qui per il video)

Il concorrente del GF Vip cambia idea

Dopo svariati tentativi, Tommaso Zorzi ha fatto le valigie ed ha mandato tutte le sue cose in magazzino affinché venissero portate fuori dal GF Vip. Successivamente, è andato a dormire nell’attesa che arrivasse il mattino e potesse uscire. All’indomani, però, lo stato d’animo dell’influencer è stato leggermente diverso. Tommaso, infatti, ha detto di aver cambiato idea e di voler rimanere. Per tale motivo, ha confessato di sentirsi un po’ Psycho.

Ad ogni modo, tutti i presenti in casa sono sembrati estremamente felici della notizia. Zorzi, però, si è preoccupato del fatto che i suoi vestiti fossero stati portati via. A quel punto, allora, Stefania gli ha confessato una cosa. La donna ha detto di aver già parlato lei con la produzione ed ha chiesto loro di non portare via nulla. Tutti gli abiti del giovane, infatti, erano fermi in magazzino. (Clicca qui per il video)