Signorini dimentica il microfono aperto al GF Vip: “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pericolo” (VIDEO)

GF Vip, la clamorosa gaffe di Alfonso Signorini

Durante il 27esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 il conduttore Alfonso Signorini ha commesso una clamorosa gaffe. Qualcosa che in pochissimo tempo è diventata virale sul web e sui vari social network. In pratica, il direttore del settimanale Chi si è lasciato andare a uno particolare apprezzamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Il tutto è capitato durante la coreografia di Natale realizzata da quasi tutte le ex gieffine, tra cui Matilde Brandi, Myriam Catania e Guenda Goria. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di preciso in studio.

Il conduttore fa un apprezzamento fisico sulla Gregoraci

Mentre le ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 danzavano al centro dello studio di Cinecittà, Alfonso Signorini ha commentato la coreografia e, in particolare, le doti fisiche della soubrette calabrese.

“Le tette della Gregoraci le vedesse…”, ha detto il conduttore del reality show di Canale 5 prima di bloccarsi improvvisamente, senza terminare la frase. Con molta probabilità, il direttore del magazine Chi si è reso conto solo in quel preciso istante che la regia non aveva chiuso il suo microfono, di conseguenza ha preferito zittirsi. (Continua dopo il video)

Elisabetta Gregoraci protagonista anche fuori dalla casa

Nonostante Elisabetta Gregoraci abbia abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 da un paio di settimane la 40enne continua a far parlare di sé. L’exmmoglie di Flavio Briatore continua a essere una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, non c’è appuntamento in cui non si parli della soubrette calabrese è della sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli.

Ricordiamo che è stata lei stessa a gettare la spugna perché le mancava moltissimo il figlio Nathan Falco. Una decisione maturata dopo essere venuta a conoscenza dell’allungamento del reality show fino a metà febbraio. Oltre a lei anche Francesco Oppini ha scelto di Terni are il suo percorso anticipatamente. Anche se la donna non parla in studio, ci pensa la regia a fare delle generose inquadrature che la mostrano mentre sorride o si mette in posa. Scelta che fa storcere il naso al pubblico da casa e al popolo del web.