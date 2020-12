Verissimo, Tiziano Ferro svela i suoi problemi di alcolismo: “Ero al limite della cirrosi epatica” (VIDEO)

Nella puntata odierna di Verissimo, di sabato 19 dicembre, è stato intervistato Tiziano Ferro. Il cantante è apparso nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare dei dettagli inaspettati sulla sua carriera, ma soprattutto sulla sua vita.

In particolar modo, l’artista ha raccontato i suoi problemi di alcolismo di cui ha sofferto nel 2014. Il giovane si è aperto completamente con la conduttrice e con tutti i telespettatori del programma di Canale 5, svelando anche il momento in cui ha compreso di aver toccato il baratro.

I problemi di alcolismo di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro si è lasciato andare ad una lunga intervista a Verissimo. Silvia è partita mostrando all’ospite un filmato in cui sono stati raffigurati alcuni momenti salienti della sua vita. Il protagonista, allora, ha colto la palla al balzo per parlare di un periodo davvero difficile vissuto alcuni anni fa. In un certo momento della sua vita, Tiziano ha ammesso di aver sofferto di alcolismo. Il suo compagno dell’epoca provò ad aiutarlo ad uscire da quel baratro ma, non riuscendoci, decise di lasciarlo.

Fu quello il momento esatto in cui Ferro capì di essere davanti ad un problema molto più grande di lui. A tal proposito, l’artista ha dichiarato di aver avuto il coraggio di farsi aiutare andando in un centro di riabilitazione in Inghilterra. Lì ebbe delle esperienze che gli hanno davvero cambiato la vita. Grazie all’aiuto di quelle persone, infatti, è riuscito a superare i suoi problemi che, purtroppo, lo stavano conducendo verso la fine.

Tiziano canta il nuovo singolo a Verissimo

Nel corso dell’intervista a Verissimo, infatti, Tiziano Ferro ha ammesso che i medici gli avevano detto che era al limite della cirrosi epatica, pertanto, rischiava davvero moltissimo. Durante le prime visite, i dottori rimasero basiti dal valore delle sue transaminasi, pertanto, gli chiedevano cosa stesse succedendo. Il cantante, però, non menzionava mai il problema con l’alcol poiché nella sua testa, esso non esisteva. Il momento più difficile, infatti, a suo avviso è proprio l’accettazione.

La sua dipendenza, purtroppo, gli ha causato tanti problemi, sia personali sia lavorativi. Ad ogni modo, poco per volta è riuscito a risollevarsi ed è stato allora che ha avuto il coraggio di fare anche coming out. Nella parte conclusiva dell’intervista, poi, Tiziano ha cantato per il pubblico di Verissimo il suo ultimo singolo “Casa a Natale”. (Clicca qui per il video)