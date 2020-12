GF Vip, bufera su Giulia Salemi: “Cerca sempre il pi*llo di Pierpaolo Pretelli”

Giulia Salemi verrà squalificata dal GF Vip 5?

Venerdì sera Alfonso Signorini è stato costretto a squalificare Filippo Nardi per le offese ripetuto verso il genere femminile e alcune concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nelle ultime ore, invece, il popolo del web e i telespettatori del reality show di Canale 5 hanno chiesto a gran voce un’altra squalifica.

Stiamo parlando di Giulia Salemi che ultimamente ha fatto una battuta molto forte su Maria Teresa Ruta che non è andata giù a nessuno. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate e tanto altro ancora.

La battuta infelice su Maria Teresa Ruta

Ironizzando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi che è entrata nel reality show da circa un mese, ha dichiarato: “A Maria Teresa è partito l’ormone, cerca sempre il pi****o di Pierpaolo”. La sua battuta poco elegante nei confronti della madre di Guenda Goria ha suscitato tanta indignazione e caos sul web.

Infatti, in tanti hanno chiesto la sua squalifica immediata dalla trasmissione condotta da Alfonso Signorini. La nota professionista non era presente al momento in cui l’influencer italo-persiana ha fatto la seguente battuta, e per tale ragione non è al corrente di quanto accaduto.

Giulia Salemi al centro delle polemiche: il motivo

Ma Giulia Salemi ha scatenato delle polemiche anche per qualcos’altro. Di recente, infatti, anche Filippo Nardi è finito nell’occhio del ciclone per una serie di battute sessiste fatte sul conto dell’influencer italo-persiana. Affermazioni molto forti che dono state condannate dagli autori del reality show di Canale 5. Infatti, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, il conduttore Alfonso Signorini ha squalificato il conte inglese.

Inoltre, la modella è finita al centro della bufera anche per alcune frasi fatte dal suo ex fidanzato Francesco Monte. Una relazione sentimentale che era nata proprio all’interno della casa di Cinecittà e che era durata solo pochi mesi. “Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Se mai ci dovesse essere qualcosa, però, posso solo dire che si troveranno delle sorpresine con le lettere dei miei avvocati”, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne che potrebbe entrare nell’appartamento più spiato d’Italia la sera di San Silvestro.