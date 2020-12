GF Vip, Samantha De Grenet fa una sorpresa disgustosa nella casa: “Peli e sporco”

Samantha De Grenet tuona contro gli altri inquilini

L’ingresso di Samantha De Grenet all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha rotto un po’ gli equilibri che si erano formati nei tre mesi precedenti. La soubrette ha il dente avvelenato con qualche coinquilino/a e da alcuni giorni il pubblico sta assistendo a delle sue frecciatine velenose ben mirate.

Venerdì sera, in occasione della squalifica di Filippo Nardi per aver utilizzato un linguaggio sessista, la donna è apparsa molto turbata perché era legata a lui, in più ha avuto un battibecco con Maria Teresa Ruta accusandolo di essere rimasta zitta quando lui le pronuncia a delle frasi non proprio consone. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

La soubrette reputa la casa del GF Vip 5 sporca

Da qualche giorno a questa parte Samantha De Grenet non le manda a dire a nessuno. Entrata nella casa più spiata d’Italia, la soubrette ha immediatamente detto ai suoi nuovi coinquilini di averla trovata sporca e piena di peli e capelli. Di conseguenza, lei e Filippo Nardi, altro gieffino che venerdì sera ha fatto le valigie per via della squalifica, hanno detto agli altri concorrenti che sono un po’ sporchi.

A quel punto, Maria Teresa Ruta è sbottata dicendo che non ci sta a far passare questo messaggio ai telespettatori, affermando che la realtà è ben diversa. Ma la risposta della nuova arrivata non si è fatta attendere: “Credo che io e Filippo siamo entrati qui con molto garbo, abbiamo pulito per sentire nostra questa casa, ma non abbiamo detto che i ragazzi sono sporchi”. Chi dice la verità?

Le vecchie ruggini tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando

Oltre a questi battibecchi per la pulizia della casa del Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet si è fatta notare per le vecchie ruggini con una coinquilina. Stiamo parlando dell’ex conduttrice Rai, Stefania Orlando. Per quale motivo le due donne sono distanti?

Tutto parte dall’estate del 2019 quando la donna è convolata a nozze con suo marito. Alla cerimonia erano presenti molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, tra cui anche l’ex gieffina Matilde Brandi. Tutti tranne la De Grenet che non ha per nulla digerito questa esclusione.