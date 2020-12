GF Vip, Patrizia De Blanck affonda Giulia Salemi e Dayane Mello: “Non portavano le mutande”

Patrizia De Blanck tuona dal di fuori della casa del GF Vip 5

Ormai sono diverse settimane che Patrizia De Blanck non è più all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nonostante ciò, la Contessa romana continua a tuonare all’esterno facendo delle bordate contro degli inquilini ancora in gioco. Dopo essersi lamentata del trattamento riservato da Barbara D’Urso nei suoi confronti, ribadendo che non andrà ospite nelle sue trasmissioni, l’80enne ha spiegato cosa accadeva nella sua stanza personale.

In pratica, la nobildonna era consapevole che lì dentro c’erano dei topi e che dal bagno usciva puzza di fogna, tuttavia la madre di Giada ha resistito tappandosi il naso. Di recente, però, la donna è tornata a far parlare di sé per delle pesanti dichiarazioni su due concorrenti ancora in casa: Giulia Salemi e Dayane Mello. Cosa avrà detto su di loro? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La Contessa contro Dayane Mello e Giulia Salemi

“Non portavano le mutande”, ha esordito in questo modo Patrizia De Blanck quando ha parlato delle due gieffine Giulia Salemi e Dayane Mello. Intervistata da Nuovo, magazine diretto da Riccardo Signoretti, la Contessa romana ha parlato delle due belle concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Senza giri di parole, la nobildonna ha detto che l’influencer italo-persiana e la modella si sono fatte conoscere perché sul red carpet del Festival Internazionale del Cinema di Venezia si sono presentate senza intimo solo per far parlare di loro, e ci sono riuscite benissimo.

Patrizia dice che la Salemi è la Mello erano gelose della Gregoraci

Ma non è finita qui. Dalle pagine del settimanale Nuovo, Patrizia De Blanck ha tuonato contro Giulia e Dayane e riguardo la loro rivalità con Elisabetta Gregoraci, finché l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip 5. Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, la nobildonna romana ha affermato: “Penso siano semplicemente gelose perché Elisabetta Gregoraci, al contrario loro, ce l’ha fatta partendo dal basso…”.

Affermazioni molto pesanti, anche se l’influencer italo-persiana forse si sta prendendo una sua personale rivincita strappando alla soubrette calabrese le simpatie dell’ex Velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Dopo tali dichiarazioni arriveranno le repliche da parte delle dirette interessate? Staremo a vedere.