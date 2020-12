Giulia Salemi ruba un bacio a Pierpaolo Pretelli, ma poi finisce male: “L’ombra della Gregoraci”

Cosa sta nascendo tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che all’interno della casa più spiata d’Italia si era firmata un’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due sono stati insieme per tutto il tempo ma la soubrette calabrese gli ha fatto intendere che oltre non si poteva andare. Una volta abbandonato il gioco per riabbracciare il figlio Nathan Falco, l’ex Velino di Striscia la Notizia invece di essere triste si è dato alla pazza gioia.

Un atteggiamento che ha indispettito molto l’ex signora Briatore. Infatti, il 30enne di è subito consolato stringendo un bel rapporto con Tommaso Zorzi e facendosi corteggiate da Giulia Salemi. E proprio quest’ultima di recente ha fatto qualcosa di inaspettato, ma forse poi se ne è pentita.

Bacio rubato al Grande Fratello Vip 5

Di recente, nella casa del Grande Fratello Vip 5 c’è stato il primo bacio rubato nella notte tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Un’iniziativa partita dall’influencer italo-persiana e poi la stessa ha fatto marcia indietro. Il motivo? Sembra che sui due inquilini dell’appartamento più spiato d’Italia aleggia sempre il “fantasma” di Elisabetta Gregoraci.

Qualcosa che l’ex fidanzata di Francesco Monte vive male. L’ex Velino di Striscia la Notizia l’ha abbracciata alle spalle, l’ha coccolata, e quando la ragazza si è girata le ha strappato un furtivo bacio sulle labbra. I due concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sono messi a ridere, un po’ imbarazzati di quanto accaduto.

Lo sfogo di Giulia Salemi con Stefania Orlando

Qualche ora dopo, però, Giulia Salemi si è precipitata nel letto di Stefania Orlando e le ha confessato tutte le sue perplessità. “Non voglio essere la seconda scelta di nessuno”, ha detto l’influencer italo-persiana con chiaro riferimento ad Elisabetta Gregoraci che nei primi tre mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia sembrava aver rapito il cuore del 30enne ma che da quando ha abbandonato il gioco sembra essere uscita dalla sua testa e dal suo cuore.

Ora il pubblico del reality show di Canale 5 si sta chiedendo se Giulia e Pierpaolo vogliono andare oltre oppure se è tutto un gioco per rimanere più a lungo lì dentro. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà tra loro.