Uomini e Donne anticipazioni: il fratello di Davide ha svelato la sua scelta (FOTO)

Il 18 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e si è parlato molto della scelta di Davide. Il ragazzo ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole, ovvero, si è esposto molto nei confronti di Chiara.

Ad ogni modo, il fratello del tronista, pare non sia riuscito a tenere il segreto ed abbia svelato in anticipo quella che sarà la scelta di Donadei. Andiamo a vedere tutto quello che è emerso a riguardo.

Il gesto spiazzante di Chiara a Uomini e Donne

Davide Donadei è, sicuramente, il tronista più vicino alla scelta a Uomini e Donne. In molti hanno sempre ritenuto che il giovane optasse per Beatrice. Tuttavia, l’ultima registrazione effettuata del talk show pomeridiano ha lasciato intendere tutt’altro. Il giovane aveva a disposizione la possibilità di fare una sola esterna ed ha scelto Chiara. I due hanno trascorso il loro tempo a disposizione nello studio ed hanno dato luogo ad un incontro particolarmente emozionante.

La corteggiatrice, grazie all’aiuto della redazione, è riuscita ad elaborare un video al cui interno era presente la camera di Davide. I presenti in studio si sono emozionati al punto che Gianni Sperti è scoppiato in lacrime. L’esterna ha spiazzato tutto, specie Beatrice. La ragazza, infatti, dopo aver assistito ad un simile teatrino, ha deciso di sbottare contro il tronista e di lasciare lo studio furiosa. Lui sembrerebbe averla inseguita, anche se Maria De Filippi ha imposto ai tronisti di non correre più dietro le loro corteggiatrici.

La scelta di Davide e la sorpresa per Sophie

Ad ogni modo, in queste ore sul web è trapelata un’indiscrezione inaspettata sul trono del ragazzo. Amedeo Venza, infatti, ha svelato che il fratello di Davide avrebbe comunicato la sua scelta a Uomini e Donne. Il giovane avrebbe detto che il consanguineo abbia deciso di scegliere Beatrice. Non ci resta che attendere per vedere se sarà davvero così. Nel frattempo, nella registrazione del 18 dicembre si è parlato molto anche di Sophie. La ragazza è uscita in esterna con Giorgio e Antonio.

Matteo, dal canto suo, ha provato a spiegare alla tronista il motivo per il quale nella precedente registrazione disse che se fosse stato scelto il suo sarebbe stato certamente un “No”. La Codegoni lo ha lasciato parlare e poi lo ha perdonato. In seguito, il giovane ha deciso di spiazzare la modella di Chiara Ferragni facendole una meravigliosa sorpresa.