Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati: “Lontani da giorni” (FOTO)

La storia d’amore tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sembra sia giunta al capolinea. I due ragazzi stavano insieme da diverso tempo, anche se la loro relazione è sempre stata tempestata da intrighi e discussioni.

Ad ogni modo, in queste ore, Amedeo Venza ha sganciato una notizia bomba sul loro conto. L’influencer ha notato degli strani movimenti social ed è venuto a conoscenza di indiscrezioni che sembrerebbero decretare la fine della loro storia.

Mercedesz e Lucas si son lasciati

In queste ore è circolata una notizia molto triste per Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Venza ha dichiarato di sapere che tra i due ci siano dei problemi parecchio gravi che avrebbero portato alla conclusione della loro relazione. Nello specifico, a generare il campanello d’allarme sono stati alcuni movimenti social alquanto bizzarri. I due, infatti, che solitamente sono molto attivi sui rispettivi profili Instagram, hanno spesso di farsi vedere insieme da un po’ di tempo.

Inoltre, la coppia ha smesso di seguirsi, cosa parecchio strana per due influencer come loro. Ad ogni modo, a confermare questa indiscrezione pare siano fonti vicine ai due ragazzi. Amedeo, infatti, ha svelato di essere a conoscenza del fatto che i due sembrerebbero essere lontani già da diversi giorni. Adesso, però, la storia sembrerebbe giunta ad un punto di non ritorno. (Continua dopo la foto)

Le questioni in sospeso tra la Henger e Peracchi

Ricordiamo che Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno avuto dei problemi di recente a causa di Selvaggia Roma. L’ex gieffina, infatti, aveva rivelato di aver avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne mentre lui era fidanzato con la figlia di Eva. Durante degli impegni di lavoro di Mercedesz, infatti, lui sembrerebbe essersi visto con la Roma. Ad ogni modo, sia Lucas sia la Henger hanno sempre smentito queste indiscrezioni, pertanto, non è chiaro se questi siano i motivi celati dietro la decisione di interrompere la loro storia.

Intanto, però, nessuno dei diretti interessati è intervenuto personalmente sulla vicenda. Anche mamma Eva non ha commentato. La donna non ha mai gradito molto il fatto che sua figlia stesse con Lucas, che reputava non adatto a lei. A causa di questa situazione, infatti, le due donne Henger hanno smesso di sentirsi e vedersi in quanto Mercedesz era assolutamente intenzionata a schierarsi dalla parte del fidanzato. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti.