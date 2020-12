Oroscopo 21 dicembre 2020: novità lavorative per Vergine, Sagittario audaci

L’Oroscopo del 21 dicembre 2020 esorta i nati sotto il segno della Vergine a tenere gli occhi ben aperti in amore. I Sagittario, invece, stanno per vivere degli importanti cambiamenti. Siate audaci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Attenti alle discussioni. Nella giornata odierna sono favoriti gli screzi in quanto avrete una certa voglia di imporre il vostro punto di vista agli altri. Non siate troppo esigenti e rigidi. In campo professionale cercate di fare buon viso e cattivo gioco ancora per un altro po’ di tempo.

Toro. I nati sotto questo segno sono alla disperata ricerca di una stabilità in campo sentimentale. Vi sentite un po’ troppo agitati e siete stanchi di restare sempre sul filo del rasoio. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci dei ritardi. Cercate di avere pazienza e di non lasciarvi sopraffare dal nervosismo.

Gemelli. L’Oroscopo del 21 dicembre vi annuncia che la settimana partirà in modo decisamente positivo per voi. Se state lavorando ad un progetto, ci sono ottime opportunità di portarlo a termine. In amore prestate attenzione, potreste mostrare interesse per una persona troppo distante da voi.

Cancro. Non abbiate timore a mostrare i vostri sentimenti. Se siete alla ricerca di un nuovo amore siate un po’ più flessibili in quanto in questo periodo sono favoriti i nuovi incontri. Anche in campo professionale sono in arrivo delle novità. Non precludetevi la possibilità di cimentarvi anche in qualcosa di molto lontano dalle vostre abitudini.

Leone. Giornata un po’ nervosa e agitata per i nati sotto questo segno. In campo professionale potrebbero sorgere dei disguidi. In amore, invece, delle futili incomprensioni potrebbero compromettere i passi in avanti che avete fatto in questi giorni. Cercate di mantenere il self control.

Vergine. I nati sotto questo segno devono mettere a posto alcune questioni burocratiche. In amore, invece, sono favoriti i nuovi incontri per i single, mentre le coppie potranno vivere un momento di rinascita. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbero esserci delle novità a breve.

Previsioni 21 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un periodo molto fortunato per i nati sotto questo segno. Dovete cercare di cogliere le occasioni al volo. Spesso siete tentati a credere che se una cosa è troppo bella per essere vera, forse non lo è, ebbene, non sempre è così. In questo particolare periodo, infatti, potrebbero accadervi cose inaspettate.

Scorpione. L’Oroscopo del 21 dicembre 2020 esorta i nati sotto questo segno ad approfittare del bellissimo momento che state vivendo in campo amoroso. Con il partner c’è sintonia e non c’è nulla che vi turbi. Anche se siete single dovreste approfittare per cimentarvi in nuove relazioni, senza avere timori su ciò che potrebbe accadere un domani.

Sagittario. Periodo fervido di cambiamenti per voi. Sia in campo professionale sia sentimentale sono in arrivo delle interessanti novità. Si tratterà di modifiche decisamente positive che potrebbero regalare un assetto completamente diverso alla vostra vita. Siate audaci.

Capricorno. In questo periodo dovete essere più furbi. Non cimentatevi in estenuanti lotte di potere con persone che si trovano in una condizione di superiorità rispetto a voi. Agite meno d’istinto e siate più razionali, specie per quanto riguarda la vostra professione. Sono favoriti i lavoratori autonomi.

Acquario. Molti di voi sentiranno il bisogno di un po’ di leggerezza e spensieratezza. In questo periodo vi siete fatti carico di un po’ di problemi di troppo, pertanto, c’è il rischio di apparire nervosi e demotivati. Approfittate di questi giorni di festa per recuperare un po’ delle vostre forze e tornare più carichi di prima.

Pesci. Se avete delle questioni in sospeso con amici e parenti è giunto il momento di fare chiarezza e mettere le cose al loro posto. Siete particolarmente inclini a mettervi nei panni delle altre persone, pertanto, non sarà affatto difficile riuscire a fare la pace con voi. Tenete gli occhi aperti sul lavoro.