Amadeus risponde a Morgan e lo sbugiarda: “Ha mentito, ecco perché l’ho cacciato”

In questi giorni si sta molto parlando della querelle, nata dietro le quinte di Sanremo Giovani, tra Amadeus e Morgan. Quest’ultimo ha accusato il direttore artistico del Festival di essere una persona davvero orribile e poco professionale per averlo fatto fuori dai giurati e dai concorrenti della 71esima edizione del programma.

Amadeus, dopo essere rimasto in silenzio per diversi giorni, ha deciso di replicare a simili accuse attraverso un’intervista. Il conduttore ha smentito completamente la versione dei fatti del cantante ed ha raccontato il vero motivo per cui l’ha fatto fuori dalla competizione canora del 2021.

Ecco perché Amadeus ha scartato Morgan

Amadeus ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato per quale motivo ha deciso di allontanare Morgan dal Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico ha detto che Marco Castoldi ha raccontato una serie di frottole. La prima sarebbe quella secondo cui Amadeus gli avrebbe proposto di lavorare gratuitamente tra i giurati di Sanremo Giovani in cambio della sua partecipazione al Festival dell’anno prossimo. Ebbene, secondo il conduttore, questo sarebbe completamente falso.

Lui è stato pagato come tutti gli altri. In merito alla partecipazione a Sanremo, invece, il conduttore non gli ha mai assicurato un posto ma gli ha semplicemente chiesto di presentare dei brani. Morgan ne ha portati sei, ma per Amadeus nessuno di essi era adatto al suo Festival, per tale motivo ha deciso di tagliarlo fuori. Inoltre, il presentatore è intervenuto anche sulla questione Bugo. Nella prossima edizione della competizione canora, infatti, si esibirà l’acerrimo nemico di Castoldi.

L’affaire Bugo e le stoccate di Morgan

Nel corso dell’intervista, però, Amadeus ha chiarito di non aver affatto voluto creare uno scandalo scegliendo Bugo al posto di Morgan, anzi. Se avesse voluto creare davvero il caos, li avrebbe scelti di nuovo entrambi. Il protagonista dell’intervista, inoltre, ha parlato anche della questione dei messaggi privarti mandati da Marco contenente degli insulti. Amadeus ha detto di non voler intervenire sulla vicenda in quanto preferisce lasciar correre.

Il conduttore ha voluto chiosare il suo intervento dicendo che Morgan sia un grande artista a livello musicale purtroppo, però, ha un carattere alquanto particolare che lo porta a discutere con tutti. Nel frattempo, Castoldi sta proseguendo con la sua battaglia su Instagram contro il direttore artistico di Sanremo. Il protagonista sta continuando a pubblicare contenuti, che lui definisce “Musica Seria”, come a ribadire che quella scelta dal suo rivale non lo sia.