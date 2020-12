Filippo Nardi e Salvo Veneziano, sfiorata la rissa per la moglie: “Dormiamo insieme stanotte?”

Filippo Nardi e la squalifica dal GF Vip 5

La permanenza di Filippo Nardi nella casa del Grande Fratello Vip 5 è durata come un gatto in tangenziale. Il conte inglese infatti, dopo la sua precedente esperienza nel reality show avvenuta circa vent’anni fa, la settimana scorsa è stato squalificato. Il motivo? L’ex iena ha utilizzando un linguaggio non consono ad un contesto televisivo offendendo in particolare tutto il genere femminile. Per tale ragione gli autori è Alfonso Signorini lo hanno mandato via.

Una cosa del genere era successa l’anno scorso con un altro ex gieffino, ovvero Salvo Veneziano. E proprio quest’ultimo parlando di Nardi ha svelato un retroscena davvero imbarazzante. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto alcuni anni fa nel contenitore domenicale di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo.

Salvo Veneziano parla del conte inglese

Filippo Nardi, ben prima delle varie battute infelici al Grande Fratello Vip 5, è in particolare quella a sfondo sessuale su su Maria Teresa Ruta, ha commesso qualcos’altro. E se stavolta gli è costata la squalifica dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, anni fa ha rischiato una rissa con un ex gieffino.

A rivelare il vergognoso precedente è stato Salvo Veneziano, intervistato a Non succederà mai più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, e poi del GF Vip 4, ha ricordato un suo incontro con Nardi avvenuto quando entrambi partecipavano a Buona Domenica di Maurizio Costanzo.

Filippo Nardi ci avrebbe provato con la moglie di Salvo Veneziano

Stando al racconto fatto su Radio Radio, all’epoca Salvo Veneziano e la moglie erano seduti di fronte a Filippo e quando il pizzaiolo siciliano si è allontanato un attimo dal tavolo, Nardi ci avrebbe provato in modo spudorato con la sua dolce metà.

“Finiamo di cenare e mi sono spostato due metri da mia moglie. Si avvicina a mia moglie e gli va a dire, davanti a me, in che camera sei dormiamo insieme stanotte. Ragazzi è una follia. Mia moglie è diventata bianca”, ha raccontato l’ex concorrente siculo del Grande Fratello. Quest’ultimo ha confessato anche che si è rischiata la rissa, con alcuni amici che hanno trattenuto Salvo prima che la situazione prendesse una brutta piega.