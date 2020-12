Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, è finita per sempre? Lei rompe il silenzio: “Momento delicato…”

Profondo rosso tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

In 24 anni di Uomini e Donne si sono formate diverse coppie, alcuni si sono addirittura sposati, altri convivono e altri ancora di sono lasciati. Tra quelle più durature, almeno fino a qualche settimana fa era quella composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Quest’ultimi si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi, quando lei tre anni fa era una tronista. La loro storia d’amore in questo arco di tempo ha fatto sognare tutti i loro fan e non solo.

Dopo l’esperienza nel programma pomeridiano di Canale 5, la ragazza salernitana partecipò all’Isola dei Famosi e all’uscita trovò il compagno ad aspettarla con tanto di anello di fidanzamento, pronto a chiederle di sposarsi. Un matrimonio che ad oggi non è ancora arrivato.

L’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio

Una cerimonia nuziale che è stata rinviata più volte. La prima volta quando Rosa Perrotta è venuta a conoscenza di essere incinta, e nell’ultimo anno la loro vita è completamente girata attorno al figlioletto Domenico. Erano talmente impegnati con il loro ruolo di genitori che in tanti non si sono resi conto dell’inizio di una crisi, che si è rafforzata nelle ultime settimane settimane.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di raccontare tutto attraverso delle Stories su Instagram. “Prego di rispettare questo momento perché neanche noi sappiamo cosa dire, stiamo attraversando un momento delicato e io cercherò di proteggere la mia famiglia a tutti i costi“, ha scritto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sul noto social network.

Rosa Perrotta ha rifiutato delle ospitate in televisione

Stando al suo racconto su Instagram, Rosa Perrotta ha raccontato di aver rifiutato interviste ed ospitate televisive perché ancora non si sente pronta a parlare di quello che sta accadendo a lei e al compagno Pietro Tartaglione. Tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne è grata a tutti coloro che la seguono sul social network dei numerosi messaggi di sostegno che le stanno arrivando.

C’è un piccolo spiraglio che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’avvocato campano possano tornare di nuovo insieme? Al momento quest’ultimo non ha proferito parola, lo farà nei prossimi giorni? Sicuramente molto presto uno sei due li vedremo nei programmi di Barbara D’Urso.