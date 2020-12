Uomini e Donne, Andrea Dal Corso nel caos per aver maltrattato delle fan: “Cafone, maleducato” (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ovvero, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due hanno cominciato a dare luogo a dei comportamenti un po’ ambigui sui social, per tale motivo si è ipotizzato si fossero lasciati.

L’insistenza da parte dei fan, i quali hanno inondato di messaggi la coppia per capire cosa fosse accaduto, ha generato molto fastidio nel ragazzo. Quest’ultimo, infatti, ha reagito in malo modo verso alcune follower. Le cose tra loro, in realtà, starebbero in modo diverso e questo ha spinto il giovane a fare un chiarimento.

Lo sfogo di Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è finito al centro di una bufera mediatica per alcuni atteggiamenti sgarbati nei confronti delle sue fan. Moltissime persone hanno notato una certa freddezza tra il ragazzo e Teresa. I due hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social e questo ha generato un grande campanello d’allarme. In molti, dunque, hanno mandato messaggi e commenti ai diretti interessati per capire cosa fosse accaduto.

Se la Langella non si è lasciata scalfire da tale insistenza, però, lo stesso non può dirsi per Andrea. Il ragazzo, infatti, ha sbottato pesantemente contro le sue follower accusandole di essere troppo invadenti e scostumate. Inoltre, il ragazzo ha pubblicato anche gli screenshot contenenti dei messaggi poco garbati ricevuti da alcune persone. Molti fan, infatti, hanno creduto che il ragazzo avesse tradito Teresa, pertanto, l’hanno inondato di insulti.

La furia delle fan della coppia di Uomini e Donne

Il protagonista è rimasto basito ed ha dato luogo ad uno sfogo sui social. Andrea Dal Corso, infatti, ha detto che, anche se la sua storia è nata a Uomini e Donne, adesso è privata. Per questo motivo, ci sono delle cose che devono restare intime. Ad ogni modo, il giovane ha palesato l’esistenza di problemi con la Langella, ma ha chiarito che non c’è stata nessuna rottura definitiva.

Nel frattempo, però, molti utenti del web stanno sollevando un polverone contro il ragazzo. Diverse persone, infatti, hanno divulgato i messaggi privati intercorsi con Andrea, in cui il giovane ha offeso pesantemente le persone che gli chiedono spiegazioni. A tal proposito, una fan in particolare ha detto che Dal Corso le abbia risposto da cafone e maleducato, facendola rimanere davvero molto male.