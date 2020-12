Pierpaolo Pretelli è ancora innamorato di Ariadna Romero? Parla lei: ‘Non abbiamo mai chiarito perchè è finita tra noi’

Dopo la sorpresa di Ariadna a Pierpaolo nella Casa del Grande Fratello Vip, lui ha avuto momenti di crisi. Ecco le parole della modella cubana.

Pierpaolo Pretelli è ancora innamorato di Ariadna Romero?

Pierpaolo Pretelli in questa edizione del Grande Fratello Vip si è avvicinato molto ad Elisabetta Gregoraci, tanto che tra i due si parlava di un’amicizia speciale. Lui era quasi innamorato, ma lei gli ha detto che tutto quello che c’era tra loro era nella Casa, fuori non ci può essere.

Alfonso Signorini ha quindi deciso di fare una sorpresa all’ex velino di Striscia la Notizia. La sua ex fidanzata è andata nella Casa e gli ha portato foto e video del loro bambino. La storia tra Pierpaolo e Ariadna è stata molto intensa tanto che hanno deciso di diventare genitori del piccolo Leonardo. Dopo pochi mesi dalla sua nascita, però, la coppia ha deciso di dividersi e con il tempo ha costruito un bel rapporto per il bene del bambino.

Nei giorni successivi alla sorpresa Pierpaolo ha avuto una forte crisi ammettendo di avere un blocco con le donne. Con Ariadna è stato un amore assoluto, grandissimo e voleva una famiglia. Con le altre non riesce ad andare oltre arrivato ad un certo punto. Da qui la domanda spontanea: i due sono ancora innamorati?

Parla Ariadna: ‘Pierpaolo è confuso, noi non abbiamo mai chiarito il perchè sia finita tra noi’

Ariadna Romero è intervenuta a Live – Non è la D’Urso e la conduttrice le ha rivolto proprio questa domanda: ma Pierpaolo Pretelli è ancora innamorato di lei? La modella cubana ha detto che secondo lei non è così, probabilmente il suo ex compagno è molto confuso perchè il reality non è un percorso facile e magari l’ha messo davanti a dei sensi di colpa e a dei demoni come L’Isola dei Famosi ha fatto con lei.

Bisogna capire, secondo Ariadna, che lei non è solamente un’ex fidanzata ma è la madre di suo figlio così come lui è il padre di suo figlio quindi è un legame che ci sarà per sempre e molto forte. “Forse ci serviva una terapia di coppia per andare avanti o per finire perchè noi due non abbiamo mai chiarito il perchè sia finita” ha confessato Ariadna. Inoltre, entrambi non sono riusciti a voltare pagina in amore in questi anni. Forse c’è davvero la possibilità che tornino insieme?