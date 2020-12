GF Vip: Sonia Lorenzini parla delle chat con Mario Ermito

Mario Ermito è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ma c’è qualcosa di non risolto tra lui e Sonia Lorenzini. I due si sono scambiati dei messaggi particolari. Ecco di cosa si tratta.

GF Vip: che cosa c’è stato tra Sonia Lorenzini e Mario Ermito?

Il Grande Fratello Vip si è allungato a metà febbraio e in queste settimane stanno entrando dei nuovi concorrenti. Due settimane fa sono entrati Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha De Grenet, mentre qualche giorno fa sono arrivati in Casa Cecilia Capriotti, Andrea Zenga e Mario Ermito. Quest’ultimo, in particolare, ha detto di conoscere molti dei concorrenti e di aver scambiato qualche messaggio con Sonia.

Sonia ha fatto la corteggiatrice a Uomini e Donne e poi è diventata tronista. Ha vissuto una storia d’amore abbastanza breve con la sua scelta, poi è naufragata la storia anche con Federico Piccinato. Ma pare si sia scambiata dei messaggi con Mario Ermito. Lui ha fatto il modello, ha partecipato al GF 12 e poi è diventato attore. I due hanno sorvolato sulla natura dei messaggi davanti a domanda diretta di Alfonso Signorini, ma poi Sonia ne ha parlato. Ecco che cosa ha detto.

Mario Ermito ha corteggiato Sonia Lorenzini: i messaggi

Gabriele Parpiglia aveva anticipato i messaggi che i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scambiati. Praticamente Mario si è lanciato in un corteggiamento serrato all’ex tronista dicendole di averla sognata, di volerla incontrare, di volerla ospitare per un weekend nella sua casa grande di Roma. Ma Sonia è stata molto distaccata nelle risposte.

Ebbene, Sonia ne ha parlato anche nella Casa. L’ex tronista ha confessato a Dayane Mello che lui l’ha cercata in estate quando entrambi erano appena tornati single. Lui sembrava molto deciso ad avere un incontro con lei, ma lei era ancora sofferente per la fine della sua relazione ed è stata abbastanza fredda.

“Lui mi ha cercata fino ad ottobre, ma io non ero libera mentalmente. Ci siamo trovati bene a parlare, ma io sono molto titubante. Se uno ti scrive sui social, magari scrive anche ad altre, no? Poi qui non mi calcola nemmeno, mi aspettavo una cosa diversa“, ha detto Sonia a Dayane. Quest’ultima ha cercato di convincere Mario a continuare dal vivo il suo corteggiamento ma al momento sembra ci sia solamente qualche battuta tra i due. Che cosa ne pensate?