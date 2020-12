Molti utenti e appassionati del reality non hanno accettato le frasi della modella rivolte all’attrice. Ecco che cosa sta succedendo.

GF Vip: il web contro Dayane Mello, le frasi infelici rivolte a Rosalinda Cannavò

Sono diverse settimane ormai che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ci sono dei problemi nella Casa del Grande Fratello Vip. Le due ragazze avevano legato moltissimo all’inizio di questa esperienza e il loro rapporto a tratti è stato anche un po’ equivoco. Dayane e Rosalinda hanno iniziato a baciarsi, a rivolgersi tra loro con parole d’amore.

Tuttavia, gli altri concorrenti del reality non vedono molto bene questa storia. Trovano eccessive le effusioni (anche perchè Rosalinda ha un fidanzato) e pensano che Dayane tratti male Rosalinda e abbia una cattiva influenza su di lei. Inoltre, da quando sono arrivati i nuovi concorrenti Dayane si è dedicata a loro lasciando Rosalinda da parte. Questo ha scatenato la reazione dell’attrice e tra le due ci sono stati diversi scontri.

Rosalinda ha reazioni di gelosia e a volte non trova coerente il comportamento di Dayane. Dayane, invece, tante volte ha accusato Rosalinda di essere negativa, di rovinarle il percorso, di mettergli la Casa contro. Per questo nel web c’è già da tempo attenzione verso il comportamento della modella brasiliana. In molti si sono scagliati contro di lei quando è arrivata l’ennesima frase infelice.

Dayane e Rosalinda: frasi infelici che hanno scatenato gli utenti

Rosalinda Cannavò qualche ora fa si stava preparando delle uova con bacon quando Dayane Mello è arrivata in cucina e ha guardato malissimo la sua compagna di avventura. Le ha detto più volte: “Ma tu sei pazza? Tu sei fuori, sai vero dove va a finire tutto questo?“. Poi si è rivolta agli altri dicendo che proprio non capisce perchè Rosalnda faccia la dieta mangiando anche una mela al pomeriggio e poi aspetta la notte per mangiare così male. Rosalinda le ha detto che non le interessa ma Dayane ha continuato: “Guarda che va a finire tutto nelle gambe, nella cellulite“. L’attrice è rimasta sulla sua posizione: “Pazienza, piacerò anche così“.

Nel web c’è stato molto scalpore perchè Dayane, la quale si dice innamorata di Rosalinda, non ha avuto nessun tatto su un argomento che per l’attrice è molto difficile. Lei ha sofferto di anoressia, ha rischiato di morire, ha avuto un rapporto molto complicato con il cibo. Perchè fare queste osservazioni e queste critiche? Dayane vuole davvero bene a Rosalinda?