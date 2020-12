Filippo Nardi attacca Antonella Elia: le sue parole sui social

Antonella Elia è stata molto dura nei confronti dell’ex gieffino. Ma lui non ha accettato le parole dell’opinionista. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Filippo Nardi squalificato

La scorsa settimana la produzione del Grande Fratello Vip in accordo con Alfonso Signorini ha preso un’importante decisione: quella di squalificare Filippo Nardi. Nei pochi giorni in cui è rimasto nella Casa Filippo si è lasciato andare a battute sulle donne molto volgari. Lo ha fatto spesso, in modo continuativo con termini poco educati. Queste battute hanno infastidito molto sia i concorrenti in Casa sia i telespettatori.

Filippo, messo di fronte al video che raggruppava le sue “battute”, ha sorriso e poi ha detto che per lui è umorismo, anche se un po’ pesante per qualcuno. Ad ogni modo, non voleva offendere nessuno quindi si è scusato ma non si aspettava minimamente una squalifica. Nel web in molti hanno trovato che il conte inglese non sia cambiato rispetto a 20 anni fa quando si era ritirato dal reality dopo aver avuto una reazione molto aggressiva nei confronti degli autori per le famose sigarette.

Antonella Elia ‘disgustata’: la replica di Filippo Nardi

Antonella Elia, opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme a Pupo, ha rilasciato un’intervista a Verissimo. Oltre alle sue cose personali, alla storia d’amore con Pietro Delle Piane, la showgirl ha anche commentato le frase pronunciate in Casa da Filippo Nardi. Lei ha detto, davanti a Silvia Toffanin, che “ci vuole una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire certe cose. Trovo sia disgustoso e inqualificabile“.

Tuttavia, dopo questa intervista Filippo Nardi dal suo profilo Instagram ha condiviso il commento di una ragazza la quale aveva scritto: “Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci dandole della cagna in calore? Due pesi e due misure“. Insomma, sembra che Nardi non sia proprio d’accordo con le parole di Antonella Elia.

C’è anche da dire, però, che Filippo appena uscito dalla Casa ha scritto un messaggio di scuse pubblico. Le donne in Casa lo hanno perdonato. Si sa, però, da sempre il Grande Fratello Vip è accusato di usare due pesi e due misure con i concorrenti. Per esempio, Francesco Oppini è stato solamente redarguito per brutte frasi sulle donne e Stefano Bettarini continua a sostenere che la sua espressione non fosse una bestemmia e che non valesse la squalifica. Voi che cosa ne pensate?