Il Paradiso delle signore spoiler 23 dicembre: Marta bloccata da una bufera di neve

Gli spoiler della puntata di mercoledì 23 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che tutti i protagonisti della soap opera si prepareranno a trascorrere il Natale. Umberto comprerà un regalo per Federico e chiederà a Vittorio di darglielo.

Marta, invece, darà una brutta notizia a suo marito. La donna, purtroppo, non potrà tornare a casa per le feste a causa di una bufera di neve. Questo, dunque, spingerà Vittorio a trascorrere questi giorni particolari in compagnia di Beatrice e i suoi figli.

Spoiler 23 dicembre: Beatrice si licenzia dal Circolo

Nella puntata del 23 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Maria si preparerà a partire per la Sicilia. La protagonista ha intenzione di trascorrere nel suo paesino di origine le vacanze natalizie. Prima di andare via, però, farà una bella sorpresa a Salvatore e Rocco. La donna, infatti, cucinerà loro una serie di prelibatezze che i due potranno gustare in occasione della vigilia di Natale. Nel frattempo, al Circolo si respirerà un clima parecchio teso.

Serena e Pietro avranno dei diverbi con il personale della struttura. Beatrice, nel notare che i suoi figli siano stati trattati male da alcuni esponenti del posto in cui lavora, deciderà di andare via e di rassegnare le sue dimissioni. Una volta tornata a casa di Vittorio, tutta la famiglia verrà spiazzata da una notizia inattesa. Marta, infatti, chiamerà suo marito per informarlo di un brutto imprevisto. A causa di una bufera di neve il suo volo per Milano è stato cancellato.

Imprevisto per Marta al Paradiso delle signore

Questo, dunque, vorrà dire che la moglie di Conti non potrà trascorrere il giorno di Natale con il suo coniuge. Quest’ultimo, allora, si preparerà a passare i giorni speciali solo con Beatrice e i suoi figli, come se fossero una vera famiglia. Al Paradiso delle signore, intanto, il 23 dicembre ci sarà un grande evento in quanto ci sarà l’arrivo di Babbo Natale. Tale iniziativa verrà molto apprezzata dai clienti e non solo.

Serena e Carletto, ad esempio, avranno la possibilità di diventare i suoi Elfi per un giorno e saranno estremamente felici di ricoprire questo incarico. Luciano, invece, avrà un’idea sul regalo da fare al piccolo Carlo e ne parlerà con Federico. Nel frattempo, anche Umberto acquisterà un pensiero per suo figlio e chiederà a Vittorio di consegnarglielo da parte sua.