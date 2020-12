Oroscopo 22 dicembre 2020: Toro un po’ nervosi, Pesci seguite l’istinto

L’Oroscopo del 22 dicembre 2020 esorta i Toro a stare un po’ più tranquilli. I Vergine, invece, necessitano di una pausa. Pesci, seguite il vostro istinto e non ve ne pentirete

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna torna nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente irrequieti. Attenzione alle provocazioni perché in questo periodo ci sarà una certa semplicità a scattare per un nonnulla. Se, tuttavia, voi sarete capaci di dimenticare con facilità le discussioni, lo stesso non può dirsi per gli altri, quindi prestate attenzione.

Toro. Oggi non siete particolarmente propensi ad instaurare dei rapporti con le altre persone. Cercate di evitare il più possibile i conflitti e ritagliatevi del tempo per voi. Evitate di cimentarvi in attività che richiedono concentrazione e il massimo dell’impegno. Oggi siete distratti.

Gemelli. Periodo molto positivo per quanto riguarda le finanze. Gestite accuratamente il vostro denaro e non lasciatevi trascinare dall’onda degli acquisti pazzi. In amore si prospetta una giornata abbastanza interessante. Ritagliatevi un po’ di tempo per il partner o la persona che vi interessa.

Cancro. L’Oroscopo del 22 dicembre vi annuncia che ci sarà una bella ripresa dal punto di vista professionale. L’anno si concluderà con un maggiore ingresso di denaro rispetto a quello che vi eravate prefissati. Dal punto di vista sentimentale, invece, potreste ricevere una piacevole sorpresa.

Leone. Cercate di evitare le discussioni in amore. In questo periodo siete un po’ troppo distanti dalle persone care. Avete troppi pensieri per la testa e questo vi rende particolarmente agitati e nervosi. Ad ogni modo, cercate di pensare positivo e di risolvere i problemi uno per volta.

Vergine. In questo periodo è molto favorito l’amore. Se siete innamorati, approfittatene per trascorrere dei momenti piacevoli con il partner. Se, invece, siete single, potreste trovare conforto in un amico fidato. Dal punto di vista lavorativo sentite fortissimo il bisogno di una pausa.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Fase di recupero per quanto riguarda i sentimenti. Se avete avuto delle discussioni di recente, è il momento di recuperare. Non rimandate a domani tutto quello che potete fare oggi. Siete pieni di energia e di vitalità, qualità che vi aiuteranno moltissimo a portare a termine dei lavori in sospeso.

Scorpione. In questo periodo sono favoriti gli incontri, sia lavorativi sia personali. Se siete single o alla ricerca di un impego, questo è un momento davvero interessante. Cercate di uscire il più possibile e di cogliere delle occasioni al volo. Non abbiate paura di osare e di cimentarvi in nuove attività o conoscenze.

Sagittario. L’Oroscopo del 22 dicembre 2020 denota una giornata particolarmente positiva. Le coppie solide avranno delle importanti occasioni per consolidare ulteriormente il loro legame. I single, invece, farebbero bene ad intraprendere delle nuove relazioni. Tenete gli occhi ben aperti però e non lasciatevi abbindolare dalle apparenze.

Capricorno. Periodo di grandi cambiamenti per i nati sotto questo segno. Come già preannunciato, l’anno nuovo si prospetta ricco di novità per voi. Approfittate di questi giorni per riorganizzare al meglio al vostra vita e affrontare quello che verrà con il massimo delle energie.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di confusione. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi per mettere a posto alcuni aspetti della vostra vita. Dal punto di vista sentimentale, invece, è necessario evitare le discussioni, oggi potreste dire cose che non pensate davvero.

Pesci. Questo è il momento giusto per seguire il vostro istinto. Se in passato esso vi ha condotto verso scelte sbagliate, ora vi sarà di grande aiuto. Specie dal punto di vista professionale avrete un grande fiuto per gli affari e per le truffe. Fidatevi di voi stessi senza remore.