Uomini e Donne anticipazioni martedì 22 dicembre 2020: Chiara delusa da Davide, Matteo dice “no” a Sophie

L’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne, quella di oggi, martedì 22 dicembre, sarà incentrata principalmente sui due tronisti ancora in gioco, Davide e Sophie. In merito al primo, il ragazzo darà del filo da torcere a Chiara.

La tronista, invece, sceglierà di portare in esterna solo Matteo. Quest’ultimo, però, durante la puntata lascerà tutti di stucco dando una risposta inaspettata alla giovane. Al trono over, invece, Armando si ritroverà al centro di nuove polemiche.

Spoiler puntata di oggi: Davide si sbilancia

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Davide è uscito con Beatrice. I due hanno trascorso un’esterna da favola. Sono andati a cena fuori in un posto molto elegante e anche i loro abiti erano da sogno. In tale occasione, il tronista si è molto sbilanciato nei confronti della sua corteggiatrice, arrivando addirittura a dire di sentirla come la sua fidanzata. Chiara rimarrà molto delusa da quanto visto, ma Donadei proverà a rassicurarla.

Ad ogni modo, malgrado la delusione, la fanciulla deciderà di restare e di continuare a combattere per cercare di conquistare il cuore del protagonista. In merito a Sophie, invece, al trono della ragazza si scatenerà un putiferio. La Codegoni ha portato in esterna solo Matteo. I due hanno passato tutta la prima fase dell’uscita in modo un po’ irrequieto in quanto il ragazzo ha detto di sentirla distante.

Caos al trono di Sophie di Uomini e Donne

Lei, allora, per dimostrargli di tenerci parecchio gli ha fatto conoscere sua madre attraverso una videochiamata. In seguito a tale gesto, il corteggiatore è sembrato molto più tranquillo e a suo agio. I due, infatti, si sono scambiati baci e abbracci molto teneri, sempre con l’utilizzo della mascherina. Una volta tornati in studio, però, Maria chiederà al giovane cosa risponderebbe se Sophie lo scegliesse adesso e lui risponderà “no”. Questo scatenerà il caos in quanto la tronista dirà di sentirsi presa in giro.

La ragazza avrà uno sfogo molto acceso e arriverà a dire di provare schifo nei confronti di Matteo. Antonio, invece, nel vedere l’esterna con il suo rivale, scoppierà in lacrime e andrà via. Armando, infine, continuerà ad uscire con la sudamericana e questo farà innervosire moltissimo Lucrezia. Incarnato, poi, riceverà la visita di due nuove corteggiatrici e deciderà di tenerne solo una. Anche Lucrezia conoscerà un nuovo cavaliere interessato a lei, ma lei lo manderà via.