GF Vip, guerra tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra: le imitazioni dell’influencer scatenano il caos (VIDEO)

In queste ore, sta avvenendo una querelle tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra. Il primo è ancora un concorrente del GF Vip, mentre il secondo è stato eliminato un po’ di settimane fa.

Ad ogni modo, durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, l’influencer si è lasciato scappare una simpatica imitazione del suo ex compagno d’avventura, che ha divertito tutti. L’unico a non aver gradito la cosa è stato Morra, il quale ha replicato in modo velenoso sui social.

La querelle tra Tommaso e Massimiliano

Tommaso Zorzi si è divertito a fare l’imitazione di Massimiliano Morra nella casa del GF Vip. L’influencer ha commentato i repentini cambi di opinione da parte dell’ex coinquilino e il suo non prendere mai delle posizioni. Nel corso della sua imitazione, il giovane ha provato a parlare anche in dialetto napoletano, cosa che ha fatto sorridere davvero tutti. (Continua dopo il video)

Tuttavia, se la maggior parte delle persone è sembrata alquanto divertita dall’episodio, il diretto interessato non l’ha pensata esattamente nello stesso modo. Massimiliano, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto velenose contro il suo ex compagno d’avventura. Il giovane ha detto di reputare un po’ trano il pulpito dal quale viene la predica. Tommaso, infatti, l’ha accusato di cambiare completamente idea da un momento all’altro, ma neppure lui rappresenta il massimo della coerenza.

La replica di Morra e dello staff di Zorzi

Per avvalorare le sue tesi, Massimiliano Morra ha fatto riferimento ad alcune nomination di cui si è reso protagonista Tommaso Zorzi. Prima tra tutte è quella fatta a Stefania Orlando, dopo la quale l’influencer si pentì amaramente. Altro momento in cui Zorzi ha mostrato la sua incoerenza poi, riguarda le numerose volte in cui ha minacciato di voler andar via dalla casa, per poi rimanervi puntualmente. Insomma, secondo il punto di vista dell’attore è assurdo che simili accuse provengano da un personaggio come lui.

La querelle, però, non è finita qui. Lo staff di Tommaso, infatti, che attualmente gestisce il suo profilo Instagram, ha replicato alle frecciatine di Morra. Sul profilo di Tommy, infatti, è stata condivisa la storia dell’attore ed è stato aggiunto un commento al veleno. I membri dello staff, infatti, hanno detto che il 21 dicembre 2020 sarà ricordato come l’unico momento storico in cui Massimiliano ha finalmente preso una posizione su qualche argomento.