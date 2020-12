Barbara D’Urso: “Torno col Grande Fratello”, ma il reality non risulta in palinsesto Mediaset

Barbara D’Urso annuncia il GF ma qualcosa non quadra

Qualche giorno fa, precisamente lo scorso dieci dicembre Barbara D’Urso, nel corso di una lunga intervista per il magazine Oggi, ha annunciato il ritorno del Grande Fratello Nip nella primavera del 2021.

In quell’occasione, parlando col giornalista del settimanale diretto da Umberto Brindani, la conduttrice napoletana ha detto: “Sono tornata con orgoglio a condurre il Grande Fratello tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione”. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Il Grande Fratello al posto di Live Non è la D’Urso?

Le recenti dichiarazioni di Barbara D’Urso al periodico Oggi, dopo giorni sono state riprese da Giuseppe Candela sul portale Dagospia. Il noto giornalista ha sottolineato come i vertici Mediaset, secondo fonti vicine ad Endemol Shine Italy, Casa che produce il Grande Fratello Vip e Nip, non avrebbe in palinsesto il ritorno del reality show che si svolge nella casa di Cinecittà.

Di conseguenza, anche se mai dovesse tornare davvero, stando a quanto riportato dal sito diretto da Roberto D’Agostino, prenderebbe il posto del talk domenicale di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso.

Il punto di vista di Giuseppe Candela

Intervistata recentemente dal magazine Oggi, Barbara D’Urso ha detto che è tornata con orgoglio a condurre il Grande Fratello tre anni fa. Poi ha annunciato che in primavera arriverà una nuova edizione. La professionista partenopea ha quindi ufficializzato l’arrivo dell’edizione classico. Un’edizione già annunciata diverse volte, ma al momento la notizia non trova conferme da fonti vicine alla casa di produzione dello storico reality show Endemol Shine Italy.

“A Cologno Monzese il titolo non risulta al momento in palinsesto dove ancora non ha trovato una soluzione definitiva il rebus Isola dei Famosi. Qualora il GF Nip vedesse la luce, ipotesi al momento difficile, si arriverebbe a uno stop (davvero solo temporaneo?) di Non è la D’Urso”, ha scritto il giornalista Giuseppe Cande su Dagospia. Ora c’è da chiedersi, verrà sacrificata ancora una volta L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi a favore del GF di Barbarella? Staremo a vedere cosa deciderà Mediaset e la Endemol. Ovviamente i telespettatori sperano di rivedere il reality show che si svolge su un’isola deserta.