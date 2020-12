Elisabetta Gregoraci stronca una possibile storia con Pierpaolo: “Piacerebbe rivederlo insieme ad Ariadna” (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci è categorica: nessuna storia con l’ex Velino

Si era intuito sin da subito che fuori dal Grande Fratello Vip 5 non ci sarebbe stata nessuna relazione sentimentale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Infatti, dopo l’abbandono della soubrette calabrese non ci sono state sorprese a riguardo. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, appena uscita dalla casa di Cinecittà ha scritto ad Ariadna Romero, ex compagna dell’ex Velino di Striscia la Notizia.

Inoltre a Verissimo di Silvia Toffanin, la 40enne ha confessato che tra lei e il 30enne c’è e ci sarà solo una bella amicizia. Lunedì sera, il conduttore Alfonso Signorini ha scambiato due chiacchiere con Pierpaolo Pretelli dei suoi sentimenti per la madre di suo figlio e in studio è intervenuta la conduttrice di Battiti Live, che si è addirittura augurata un ritorno di fiamma tra loro.

Elisabetta Gregoraci vorrebbe che Pierpaolo si rimetti con Ariadna

Intervenuta nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci riferendosi Pierpaolo Pretelli e Ariadna, ha detto che il loro è stato un momento molto bello e spesa in un ritorno di fiamma.

“Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo un po’ giù Pier, voglio vederti più contento”, ha affermato l’ex moglie di Flavio Briatore stroncando definitivamente la possibilità di una storia d’amore con l’ex Velino di Striscia la Notizia.

La replica di Pierpaolo Pretelli

In puntata, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato di aver anche riprovato a riconquistare la sua ex compagna Ariadna aggiungendo anche che vuole capire se prova ancora un sentimento d’amore o no.

“Ho provato a chiarire qualcosa dentro di me. Pensavo di aver superato questa rottura, questa fase. Noi ci siamo lasciati per cose banali, eravamo tanto innamorati. L’ultima volta che c’ho riprovato a tornare con lei nel periodo lockdown. Le ho detto del sentimento che era ancora vivo. Mi sono aperto con le lacrime agli occhi. Lei ha ascoltato tutto quello che avevo da dirle”, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia. Quest’ultimo, inoltre, ha confessato di aver provato a riconquistare la madre di suo figlio ripartendo da zero. In più sta cercando di capire se la ama ancora.