Uomini e Donne, le parole di Gianluca dopo aver lasciato il trono: “Non c’è un contratto, volevo essere vero” (VIDEO)

Nella puntata di ieri, lunedì 21 dicembre, di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Gianluca di abbandonare il trono. il ragazzo, dopo essere stato in trasmissione per un paio di mesi, ha deciso di andar via senza coronare il suo sogno d’amore.

Si è trattata di una scelta alquanto sofferta, che ha spinto il ragazzo a lasciarsi andare a pianti di commozione. Ad ogni modo, non poteva andare avanti fingendo, pertanto, vediamo cosa ha rivelato dietro le quinte del programma.

Lo sfogo di Gianluca dietro le quinte di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis ha lasciato il trono di Uomini e Donne non essendo riuscito a trovare una persona speciale. Il ragazzo si è commosso e Maria De Filippi ha provato a consolarlo spiegandogli di non essere colpevole di nulla. Dopo la puntata, il giovane si è sfogato con la redazione della trasmissione ed ha fatto delle confessioni in merito alla sua scelta. Gianluca ha voluto ringraziare tutto lo staff per avergli dato questa grande opportunità. Allo stesso tempo, però, ha sentito il bisogno di essere se stesso e di andare via.

Il giovane ha ammesso che non esiste nessun contratto che vincola i tronisti a restare seduti su quella poltrona. I sentimenti e l’amore, infatti, non sono vincolati ad un contratto, o nascono oppure no. Nel suo caso, purtroppo, si è verificata la seconda condizione. piuttosto che rimanere e fare una scelta semplicemente di facciata, Il ragazzo ha deciso di andare via. La decisione, però, è stata alquanto sofferta. (Clicca qui per il video)

L’augurio di De Matteis

Probabilmente, però, la conduttrice aveva ragione in quanto lui non era pronto a cimentarsi in una nuova relazione oppure, semplicemente, non è scesa la ragazza adatta a lui. Nonostante tutte le lacrime versate, però, Gianluca ci ha tenuto a chiarire di stare bene e di lasciare questa esperienza con il sorriso. La conduttrice gli ha dato una grandissima opportunità, infatti, ogni volta che arrivava in puntata, non gli sembrava vero di essere davvero seduto su quella poltrona rossa.

Per il futuro, l’augurio che Gianluca si è fatto dopo aver lasciato il trono di Uomini e Donne è stato quello di essere sorpreso dalla vita. Nel frattempo, il suo abbandono ha rattristato anche alcuni membri dello staff, tra cui la caporedattrice Raffaella Mennoia. Quest’ultima su Instagram ha pubblicato una IG Storie in cui ha ammesso di essere molto dispiaciuta.